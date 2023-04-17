FETÖ’nün yargıdaki 1 numarası Ahmet Can Dallas’ta görüntülendi! Hayalet avukat 1 milyon dolarlık ultra lüks villada yaşıyor









MAVİ KATEGORİDE, KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Firar ettiği 2014'den bu yana ABD'de yaşayan Ahmet Can, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyor. Can, terörden en çok arananlar Listesi'nde Mavi kategori de yer alıyor. FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Can'ın ABD'den iadesi için iade talepnamesini 2017 yılında Adalet Bakanlığı'na ulaştırdı. Yetkililer, ABD adli makamlarından Ahmet Can'ın iadesini talep etti ancak ABD bu talebi yerine getirmedi.