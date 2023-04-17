İYİ Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı! Akşener’in metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli: Tüm kapıları FETÖ’cüler tuttu
İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den edip AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Özvarinli yaptığı açıklamalarda " İYİ Parti’de bütün kritik kapıları, Akşener’in yakın çevresini FETÖ’cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" dedi.
İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantısı konuşmalarının metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti.
Özvarinli SABAH'a konuşurken, "İYİ Parti'yi i FETÖ'cüler esir aldı. Milliyetçiler geri plana itildi. İYİ Parti'de tüm kapıları FETÖ'cüler tuttu. İYİ Parti'deki bu insanlara memleket emanet edilmez. FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp "Öyle şeyler olmadı" derlerse mail defterimi açarım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, 'Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var' dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım." ifadelerini kullandı.
FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.
Meral Akşener İstanbul 3. bölgeden ikinci sıra milletvekili adaylığını şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren soysuza burs veren Vanlı işadamı Seyithan İssiz'e verdi. Gözümüzün içine sokarcasına Lütfi Türkkan'ı aday yaptılar.
"HER ŞEYİN BİLİNCİNDE VE FARKINDAYIZ"
Özvarinli sosyal medya adresinden aday listesi hakkında çeşitli iddiaları da gündeme getirerek paylaşımlar yapmıştı. Özvaranlı "Her şeyin bilincinde ve farkındayız. Türk Milletine karşı sorumluluğumuz ve sırra vakıf olmanın verdiği yükün altında Milletimiz adına mücadelemizi devam edeceğiz. Uygun zamanda, tek kıymetlimiz olan Türk Milletinin menfaatleri için kimsenin gözünün yaşına bakmadan konuşacağız" dedi.
"TÜRK MİLLETİNE YAKIŞMAYAN…"
Özvarinli, 11 Nisan'da başladığı paylaşımlarda, farklı günlerde, aday listesindeki kimi isimlerle ilgili farklı eleştiriler getirmeye başladı. Özvarinli, İYİ Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Mustafa Gürban'ın adaylığına tepki gösterip "Bu şahsın listeden istifa etmesi gerekir. Böyle bir kişi Türk Milletini temsil edemez' ifadelerini kullanarak İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'yu da ekledi.
Ayrıca Gürban'ın sosyal medya paylaşımları olduğu iddia edilen paylaşımları alıntılayarak Özvarinli "Kim bu adamın pazarlığını yaptı Buğra Kavuncu? Derhal Türk Milletine yakışmayan bu şahsı listenizden düşürün!" ifadelerini kullandı.
"ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLMAK CİDDİYET İSTER"
İYİ Parti'nin milletvekili listelerini yerden yere vuran Özvarinli "İktidar olmak, ülkeyi yönetmeye talip olmak ciddiyet ister... Sosyal medyası yerine kesesine baktığınız insanları milletvekili yaparsanız herkes gerçekleri anlar. Ama gün gelir hiçbir şey gizli kalmaz... Çünkü memleket evlatları her yerde vazifesini yapmıştır ve yapacaktır! Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" şeklinde yazdı.
CHP'Lİ TANRIKULU BÖLÜCÜ BAŞINA AVUKATLIK YAPIYOR
Özvarinli, İYİ Parti milletvekili listesi dışında CHP listesinden Diyarbakir 1. sıradan aday gösterilen Sezgin Tanrıkulu'nun aday yapılmasını da eleştirerek, "CHP'nin Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyasından yaptığı yayınlarda Türkiye'nin insan hakları ihlalleri yaptığını söyleyerek devletimize karşı asılsız suçlamalar yapmakta. Bölücü başına avukatlık yapan bu şahsın Atatürk'ün partisinde ne işi var hala anlamış değilim!" yorumunda bulundu.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN…"
Ayrıca İYİ Parti Elazığ 1. Sıradan Milletvekili Adayı olan Avukat İrfan Sönmez'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler dizdiği iddia edilen görüntülerini paylaşan Özvarinli, farklı iddialarda da bulunup "Bu adaylar neredeydi şimdiye kadar ve kim getirdi masaya bunları? Elazığ 1. Sıra adayı..." dedi.
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