İYİ Parti'den büyük kopuş: İstifa eden 200 kişi MHP'ye katıldı
Kuruluş aşamasında "milliyetçiyiz" söylemleriyle halkın gözünü boyayan İYİ Parti'de deprem üstüne deprem yaşanıyor. İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 200 kişiye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Milletvekili Baki Ersoy tarafından rozetleri takıldı.
İYİ Parti'den 200 kişi, istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.
MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve milletvekili adaylarımız tarafından partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.
"ARKAMDAN BÜYÜK İSTİFALAR GELECEK"
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı da, Akşener tarafından aday gösterileceği vaadini aldığını ancak açıklanan listede yer almadığını belirtti.
Çakmaklı, "Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek." dedi.
AKŞENER'İN DANIŞMANI DA İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." ifadelerini kullandı.
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