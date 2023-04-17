İYİ Parti’den büyük kopuş: İstifa eden 200 kişi MHP’ye katıldı

AKŞENER'İN DANIŞMANI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." ifadelerini kullandı.