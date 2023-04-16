CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yandaşa ihale vatandaşa çile! İETT'nin zararı 7 milyar 185 milyona çıktı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle İETT'nin 2022 yılı sonunda zararının 7 milyar 185 milyon TL olduğu ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra İstanbulluları yıllardır canından bezdirerek ulaşım çilesi çektiriyor. İmamoğlu, İETT bakım onarım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi. Her gün bozulan, yanan, kaza yapan araçlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etmeye ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz yapacaklarını söylediler. Şu anda toplu taşımada ilk aktarmada ücretsiz yapan bir İstanbullu yok. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortadadır. Arkadaşlar siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. 21 bin kişiyi işten çıkarmışsınız. Sadece siyasi mensubiyetten dolayıdır. İnanıyorum ki milletimiz CHP zihniyetin İstanbul’da ve Türkiye’de kök salmasına müsaade etmeyecektir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanının seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği söyleyerek, "İBB bol keseden vaatlerden bulundu. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözeceklerini ifade ettiler. Eskiden 45 dakika gidilen yere 60 dakikada gidiliyor. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortada" diye konuştu.
"SİZ BU ŞEHRE 21 BİN KERE YALAN SÖYLEMİŞ BİR BELEDİYESİNİZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesindeki vaatlerini yerine getiremediğine değinerek şunları söyledi:
"Toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz yapacaklarını söylediler. Şu anda toplu taşımada ilk aktarmada ücretsiz yapan bir İstanbullu yok. İBB Başkanı 5 yılda, 630 kilometre metro yapacağım demiş fakat bu rakama ulaşamadığı ortadadır. Arkadaşlar siz bu şehre 21 bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. 21 bin kişiyi işten çıkarmışsınız. Sadece siyasi mensubiyetten dolayıdır. İnanıyorum ki milletimiz CHP zihniyetin İstanbul'da ve Türkiye'de kök salmasına müsaade etmeyecektir"
BORÇ KATLANDI
Göksu'nun tepkisi sonrası akıllara CHP'li İBB yönetiminde İETT'de yapılan yolsuzluklar ve usulsüzlükler geldi. 2019 sonunda 725 milyon TL toplam borcu olan İETT'nin CHP'li İBB'nin yönetimde olduğu 2022 yılı sonunda 7 milyar 185 milyon TL olduğu ortaya çıktı. İşte İETT'deki yolsuzluk skandalları:
İHALE EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPAN YANDAŞA VERİLDİ
"25.401.200 KM OTOBÜS BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI" işi için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 103 milyon 478 bin tl'ye bilginay şirketi'ne verildi. "25.401.200 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı" işi açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi.
Daha düşük teklifler verilmesine rağmen 1 ve 2 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları" gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 103.478.672,00 TL +KDV teklif veren Bilginay Tem. Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Danış. Ltd. Şti. uhdesinde kaldı. İhale üzerinde katlan 3 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1 ve 2 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle ihale dışı kalmalarının, sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı bildirildi.
"İKİTELLİ GARAJI İŞLETTİRME İŞİ" için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 158 milyon 205 bin tl'ye twin turizm'e verildi.
"İkitelli Garajı İşlettirme İşi" açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. 1 ve 2 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları" gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 158.205.000,00 TL+KDV teklif veren Twin Turizm Taşımacılık Ltd. Şti uhdesinde kaldı.
İhale üzerinde kalan 4 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1 ve 2 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle İhale dışı kalmalarının, sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı bildirildi.
"40.689.000 KM OTOBÜS BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ"için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 125 milyon 729 bin tl'ye ulaşım aş'ye verildi.
09.03.2022 ihale tarihli 2021/60506 İKN'li, 126.135.900,00 TL yaklaşık maliyetli "40.689.000 KM Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti Alımı" işi açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. 1, 2 ve .3 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları'' gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 125.729.010,00 TL +KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş. uhdesinde kaldı. İhale üzerinde kalan 4 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1, 2 ve 3 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle ihale dışı kalmalarının sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı değerlendirildi.
"137.621.000 KM OTOBÜS BAKIM VE ONARIMI İŞİ" için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 544 milyon 678 bin tl'ye ulaşım aş'ye verildi.
'137.621.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı" işi açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. 1, 2 ve 3 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları", 4 numaralı istekli "pay defterinde istekli adına teklif vermeye yetkilinin kaşe ve imzasının bulunmadığı" gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 544.678.420,00 TL +KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş. uhdesinde kaldı. İhale üzerinde kalan 5 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1, 2 ve 3 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle ihale dışı kalmalarının, sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı bildirildi.
"425 ADET OTOBÜSÜN BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI" için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 156 milyon 729 bin tl'ye ulaşım aş'ye verildi.
"387 Adet Citaro Solo (34.056.000 KM) 38 Adet Citaro Körüklü (3.135.000 KM) 425 adet Otobüsün Toplam 37.191.000 KM Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı" işi açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. 1, 2 ve 3 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları" gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 156.729.540,00 TL+KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş. uhdesinde kaldı. İhaleyi alan 6 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1, 2 ve 3 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle İhale dışı kalmalarının, sâdece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı bildirildi.
CHP'Lİ ÖZGÜR KARABAT'IN MALİ MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPTIĞI ULAŞIM AŞ'YE TOPLAM BEDELİ 1 MİLYAR 811 MİLYON TL İHALELER VERİLDİ
2022 yılını da kapsayacak şekilde yapılan otobüs alımı, otobüs bakım ve onarımı ihalelerinde belirli bir firmaya yönelik yoğunluk oluştuğu görüldü.
2021 ve 2022 yılları içerisinde gerçekleştirilen otobüs alımı, otobüs bakım/onarım hizmetleri ile toplu ulaşım hizmetlerinin gördürülmesine yönelik ULAŞIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ uhdesinde gördürülen alımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo şu şekilde:
AYAZAĞA OTOBÜS GARAJI BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI ALINMADAN USULSÜZ OLARAK SATILDI
Mülkiyeti İETT Genel Müdürlüğüne ait olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 10636 Ada, 3 Parselde kayıtlı 49.360,29 m2 yüzölçümlü Taşınmazda "Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü ile İnşaat Yapılması" amacıyla ihale edildi.
İhale yüklenicisi KİPTAŞ A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında, "İdareye ait KOP parsellerin Belediyeye devri ile oluşacak 12.194 m2 alanın emsal hesabına ilave edilmesiyle oluşacak Emsale Esas 61.554,29 m2 alan üzerine Parsel büyüklüğü sebebiyle 1,92 emsal hakkı kullanılarak yapılan inşaatlardan Arsa Satışı Karşılığı İdare Gelir Payı Oranının %44,30, Asgari Arsa Satışı Karşılığı İdare Gelir Payının 1.776.430.000,00 TL olarak belirlendiği, inşaat süresinin ruhsat tarihinden itibaren 36 ay" olarak kararlaştırıldığı görüldü. Taşınmazın belirtilen amaçla ihalesi için belediye meclisinin kararı alınması gerektiği halde bu karar alınmadan ihale yapıldığı ortaya çıktı.
İSBAK AŞ "SEFER PLANLAMA YAZILIMI GELİŞTİRME VE ENTEGRASYONU" İŞİNDE İBB'Yİ 1 MİLYON 335 BİN TL ZARARA UĞRATTI
Tedarik edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak ihale bedelleri, alt yüklenici bilgileri ve alt yüklenici ihale bedellerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda şu şekilde belirtildi:
Yapılan incelemede, ihalelerin geniş kapsamlı mal ve hizmet tedariki içermesi ve rekabet şartlarının oluşturulmaması sebebiyle işin ihalesini işi yapan firmaların katılamamış, işi alan firma tarafından sözleşmeye aykırı olarak işin tamamının alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildiği görüldü.
TEKLİF ALINMADI DAHA FAZLA ÖDENDİ
6.150.000,00 TL + KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 7.485.200,00 TL + KDV bedelle ihale edildiği, doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması sebebiyle sayılan hizmetler için 1.335.200,00 TL+KDV daha fazla ödeme yapılmasına sebebiyet verildiği görüldü.
İETT SOSYAL MEDYA TAKİBİ İÇİN 195 BİN TL HARCADI
25.02.2022 doğrudan temin komisyon kararı tarihli "Sosyal Medya Yönetim ve Takip Platformu Hizmeti Alımı" işi Kamu İhale Kanunu'nun 22-d maddesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup 195.000,00 TL + KDV bedelle TTBOOM Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. uhdesinde kaldı. İETT'nin Sosyal Medya Yönetimine ilişkin olarak düzenlenen şartname hükümlerinin önemli bir kısmının, İETT'nin faaliyet alanıyla ilgili olmadığı ve hizmet verilenler arasında ayrım yapan unsurlar içerdiği ortaya çıktı.
İETT'NİN 2019 SONUNDA 725 MİLYON TL OLAN TOPLAM BORCU 2022 SONUNDA 7 MİLYAR 185 MİLYON TL OLDU
2019 yılı sonu itibarıyla toplam 725.942.644,95 TL28 mali borcu bulunan İETT'nin toplam borcu; 2021 yılında 3.929.774.382,41 TL'ye, 2022 yılında 7.185.544.503,52 TL 'ye yükseldiği görüldü. İETT'nin 2022 yılı içerisinde borç stokunun üst limitinin 5.534.211.870,36 TL olduğu halde, mevcut borç stok tutarının 31.12.2021 tarihi itibariyle 7.185.544.503,52 TL olarak gerçekleştiği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68/d maddesinde belirtilen yasal sınırların aşıldığı tespit edildi.
4 YILDA 679 BİN 706 OTOBÜS ARIZASI YAŞANDI
İETT Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiler neticesinde 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde lastik tekerlekli ulaşım araçlarına ilişkin arıza kayıtlarının dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:
Tablodan da görüleceği üzere İETT filosuna bağlı lastik tekerlekli ulaşım araçlarına ilişkin 2019 yılında 140.874 adet, 2020 yılında 133.381 adet ve 2021 yılında 157.902 adet ve 2022 yılında 247.549 adet olmak üzere 4 yıl içerisinde toplam 679.706 adet arıza kayıt altına alındı.
Kayıt altına alınan toplam arıza sayısı 2021 yılı içerisinde 157.902 iken 2022 yılında 247.549 olarak gerçekleşti. Arıza sayısında 2022 yılında %56,77 artış yaşandı.
UYARILARA RAĞMEN BAKIM HİZMETİ DOĞRU VE VERİMLİ YAPILMADIĞI İÇİN BAKIM/ONARIMI İHALE EDİLEN 638 ARAÇTAN 378'İ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE ARIZA KAYDI SEBEBİYLE GARAJA DÖNDÜ
"137.621.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı" işi ihalesi, Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret AŞ uhdesinde kalmıştır. Bakım onarımı yapılması öngörülen araçların Mercedes marka, Capacity ve Conecto Model otobüslerin olduğu görüldü.
YOLDA KALMA VE YÜKSEK YOLCU MEMNUNİYETSİZLİĞİ RİSKİ VARDIR
Söz konusu ihaleye teklif veren MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş, ihale kapsamındaki araçların bakımı için değişimi zorunlu olan parçaların ve yapılması zorunluluk arz eden hususları detaylı olarak belirtip bunların teknik şartnameye eklenmesi gerektiğini belirterek, "Yıllardır onarım ve kısmi değişimlerle yıpranmış ilgili kapsamın daha uzun süre kısmi/geçici onarım ve değişim ile önümüzdeki yıllarda devam etmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından risklidir. Söz konusu kapsamın bir aksiyon çerçevesinde komple orijinal yedek parça ile yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut yıpranma ve yaşlanma sebebiyle ömrünü tamamlamaya yaklaşmış kapsamın değişmemesi durumunda; yolda kalma ve yüksek yolcu memnuniyetsizliği riski vardır... Filoya yeni eklenecek metrobüs hattı dışında kullanılmış araçlar incelendiğinde ilgili kapsamların hiç elden geçmediği ve metrobüs şartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Metrobüs uygulama, saha ve çalışma şartlarına araçların ilgili kapsamlarının yenilenmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından önem arz etmektedir" şeklinde ihale dokümanına itiraz etti.
İTİRAF DİLEKÇESİ DİKKAT ALINMADI
Son zamanlarda toplu ulaşım araçlarında ortaya çıkan sorunların sebebini göstermesi açısından önemli bir doküman olan itiraz dilekçesinde detaylar mevcuttur. İhaleden 41 gün önce, aynı araçların bakım/onarım işinin (21.01.2021 tarihli, 2021729636 ÎKN'li) yüklenicisi olan MERCEDES-BENZ TÜRK AŞ'nin, MERCEDES marka araçların' bakım/onaranlarına ilişkin olarak hazırlanan teknik şartnameye ilave edilmesini öngördüğü maddelerin idarece dikkate alınmadığı bildirildi. Nitekim söz konusu ihalenin 01.12.2021-31.12,2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sadece 9. Hak ediş dönemi incelendiğinde; Capacity model araçların 134 adet arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da -244 adet arıza kaydı sebebiyle- Hasanpaşa garajına döndüğü (toplamda 378 araç) ortaya çıktı. Söz konusu ihale kapsamında bakım/onarımı ihale edilen 638 araçtan, 1 aylık süre içinde 378 aracın arıza kaydı sebebiyle garaja dönmüş olması bakım hizmetinin doğru ve verimli yapılmadığının delili olduğu belirtildi.
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