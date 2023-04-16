CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yandaşa ihale vatandaşa çile! İETT’nin zararı 7 milyar 185 milyona çıktı

İHALE EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPAN YANDAŞA VERİLDİ

"25.401.200 KM OTOBÜS BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI" işi için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 103 milyon 478 bin tl'ye bilginay şirketi'ne verildi. "25.401.200 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı" işi açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi.



Daha düşük teklifler verilmesine rağmen 1 ve 2 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları" gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 103.478.672,00 TL +KDV teklif veren Bilginay Tem. Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Danış. Ltd. Şti. uhdesinde kaldı. İhale üzerinde katlan 3 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1 ve 2 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle ihale dışı kalmalarının, sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı bildirildi.