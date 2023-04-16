TCG Anadolu’da nefes kesen anlar

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 adet F16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti" denildi.

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