İETT otobüsü Beykoz’da dehşeti yaşattı! Kan donduran görüntüler

Kazanın etkisiyle motosikletliler savrularak yayalara çarptı. Yaşanan kazalarda 5 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla kaza yapan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini Barış Çelik, "Evin Penceresinden aşağı doğru bakıyordum. O esnada aşağıdan otobüs geliyordu. Amca da yolun karşısından geçmeye çalışırken amcaya otobüs çarptı. Durmaya çalıştı ama duramadı otobüs şöförü. Amca da sağa sola bakmadı. Sonrasında ambulans geldi. Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra bir araç yukarıdan frenine basmadan direkt iki motorluya çarptı. O motorlularla birlikte etraftaki insanlara çarptı. 5-6 kişi yaralandı. Ama şu anda amcanın akıbetini bilmiyorum. Amca kafasını yere çarptığı için bir kanama oldu. Burada sürekli kazalar oluyor. Bununla alakalı bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.