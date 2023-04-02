İETT otobüsü Beykoz'da dehşeti yaşattı! Kan donduran görüntüler
Beykoz'da İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralı ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada, caddede hızla ilerleyen bir otomobil ise trafikte bekleyen 2 motosikletliye ardından başka bir otomobile çarptı. Kazalarda 5 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden İETT otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar yayanın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya ambulansa bindirildi.
Ambulans hareket ettiği sırada caddede hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın geçmesi için bekleyen 2 motosikletliye ve bir otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle motosikletliler savrularak yayalara çarptı. Yaşanan kazalarda 5 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla kaza yapan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakini Barış Çelik, "Evin Penceresinden aşağı doğru bakıyordum. O esnada aşağıdan otobüs geliyordu. Amca da yolun karşısından geçmeye çalışırken amcaya otobüs çarptı. Durmaya çalıştı ama duramadı otobüs şöförü. Amca da sağa sola bakmadı. Sonrasında ambulans geldi. Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra bir araç yukarıdan frenine basmadan direkt iki motorluya çarptı. O motorlularla birlikte etraftaki insanlara çarptı. 5-6 kişi yaralandı. Ama şu anda amcanın akıbetini bilmiyorum. Amca kafasını yere çarptığı için bir kanama oldu. Burada sürekli kazalar oluyor. Bununla alakalı bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...
- Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR'dan her ay asgari ücret (8.506 TL)! Şartlara dikkat!
- 200 bin Uzman Çavuşa kadro geldi mi, gelecek mi? TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te! 1999 s., 2018 sonrası kadrosuzlara maaş ödemesi!
- MSÜ PUAN HESAPLAMA | 2023 ÖSYM MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 50-55-60-65-70-75 net kaç puan? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...
- MSÜ SORU VE CEVAP anahtarı yayımlandı mı? 2023 MSÜ A-B kitapçığı PDF indir! Sınav zor muydu, kolay mıydı? Yorumlar...
- EYT'de 5-4-4-3 PLANI DEVREYE GİRDİ! Başvuru tarihine göre ödeme formülü! Aya göre tutar değişiyor! Mart> Nisan>Mayıs>Haziranda başvuranlar...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 bireysel değerlendirme tarihi | Zihinsel, müzik ve görsel sanatlar... 2023 sonuç sorgulama
- EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!
- MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
- Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler