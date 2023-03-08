08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

Son dakika haberi...Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.

Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA