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Son dakika: İstanbul'da İETT kazası! Bariyerlere çarptı: Çok sayıda yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Son dakika: İstanbul’da İETT kazası! Bariyerlere çarptı: Çok sayıda yaralı

Son dakika haberleri... Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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