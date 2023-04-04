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Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı! Seferler aksadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Aksaray’da İETT otobüsü tramvaya çarptı! Seferler aksadı

Son dakika haberi | İstanbul Fatih'te İETT otobüsü tramvaya çarptı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otobüsün ön bölümünde hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Fatih Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı. Kaza öğle saatlerinde Aksaray viyadük altında meydana geldi. Aksaray'dan Vatan caddesi istikametine giden İETT otobüsü duramayarak Millet caddesine doğru ilerleyen tramvaya yandan çarptı.

Kazada İETT otobüsünün ön bölümünde hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. İETT otobüsünün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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