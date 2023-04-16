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Adalet Bakanlığı'nın personel alım sayısı 22 bin 120'ye çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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Adalet Bakanlığı’nın personel alım sayısı 22 bin 120’ye çıkarıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını açıkladı.

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