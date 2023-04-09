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Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Fatih’te park halindeki İETT otobüsü yandı

Fatih’te park halindeki bir İETT otobüsü bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangını gören özel bir su tankeri sahibi itfaiye ekiplerine yardımda bulundu.

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