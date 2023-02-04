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Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şoför Sefer B., ifadesinde, "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım" dedi. Sefer B., gözaltındaki ifadesinde ise "Otobüsün frenleri bozuktu" demişti.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 15:34
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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümü çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

İnanılmaz kazadan sonra gözaltına alınan ve 2020'den beri otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Hakimlikteki ifadesinde uyuduğu iddialarını reddeden Sefer B., "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım"dedi.

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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Sefer B. aylık gelirini 10 bin lira olarak beywn ederken aracı bir gün dinlenip bir gün kullandığını sabah 05.30'da iş başı yapıp gece teslim ettiğini kaydetti.

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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Bahçelievler'de önceki gün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.