Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şoför Sefer B., ifadesinde, "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım" dedi. Sefer B., gözaltındaki ifadesinde ise "Otobüsün frenleri bozuktu" demişti.