04 Şubat 2023, Cumartesi
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa dalmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı
Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şoför Sefer B., ifadesinde, "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım" dedi. Sefer B., gözaltındaki ifadesinde ise "Otobüsün frenleri bozuktu" demişti.
Giriş Tarihi: 04.02.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 15:34
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