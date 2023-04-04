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Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazarlık masasına oturduğu HDP'lilerden Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazarlık masasına oturduğu HDP’lilerden Abdullah Öcalan’a özgürlük çağrısı

Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklerini alabilmek için "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" sözleriyle aklamaya çalıştığı HDP'li isimler terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için birbirleriyle yarışırken; skandal bir provokasyona da imza attı. HDP'liler Öcalan için "özgürlük" imalarında bulunurken, Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıkta o maddenin de olup olmadığı soru işaretleri oluşturdu.

6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soluğu hemen HDP'nin yanında alarak Kandil'in siyasi uzantısının da desteğini aramıştı. Kurulan pazarlık masasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını ilan ederek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğinin ardından kurulan masada nelerin pazarlık konusu yapıldığı kamuoyu tarafından merak konusu olurken, ipuçları HDP'nin seçimlere gireceği stepne parti olan Yeşil Sol'un "seçim bildirgesi"nde ortaya çıkmıştı.

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KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ MASUMLAŞTIRDI ÖRGÜT KANADINDAN DESTEK GELDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" sözleriyle HDP'yi masumlaştırma çabası içerisine girerken, partinin örgüt ayağından da Kılıçdaroğlu ve HDP'ye destek mesajları geldi. PKK'nın sözde elebaşılarından Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken, örgütün bir diğer üst düzey ismi PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasına gelen sözler sarf etti.

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SKANDAL PROVOKASYON
Tüm bunlar kamuoyunun gözleri önünde yaşanırken, 6'lı koalisyon masasına desteğini açıklayan HDP, bölücü eylem ve söylemlerini son dönemde daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen HDP-Yeşil Sol üyeleri skandal provokasyonlara imza attı.

Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, Halfeti'de Abdullah Öcalan'ı anarak seçim bürosu açmak istedi. Bölücü sloganların atıldığı organizasyona ekipler müdahale ederken, aralarında HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

6'LININ ORTAĞI HDP'LİLER ÖCALAN'I KUTLAMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Öte yandan PKK'nın siyasi kanadı HDP'li vekiller, sosyal medya üzerinden de terörist elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için adeta birbirleriyle yarıştı. HDP Antalya milletvekili Kemal Bülbül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kürtçe ifadelerle Öcalan'ın doğum gününü kutlarken, "Kürdistan halkı" ifadesini kullandı.

Bir başka HDP'li isim Tayip Temel iste paylaşımında Öcalan'ın doğum gününe atıf yaparak "Tarihi Doğuş'tan halkın özgürlüğüne yürüyüşümüzle büyük zafere doğru yürüyoruz!.." dedi.

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