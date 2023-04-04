Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazarlık masasına oturduğu HDP’lilerden Abdullah Öcalan’a özgürlük çağrısı

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KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ MASUMLAŞTIRDI ÖRGÜT KANADINDAN DESTEK GELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" sözleriyle HDP'yi masumlaştırma çabası içerisine girerken, partinin örgüt ayağından da Kılıçdaroğlu ve HDP'ye destek mesajları geldi. PKK'nın sözde elebaşılarından Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken, örgütün bir diğer üst düzey ismi PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasına gelen sözler sarf etti.