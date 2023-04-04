Moskova’da Türkiye ve Suriye arasında kritik toplantı

Görüşmede, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile Birleşmiş Milletler arasındaki tarım ihracatına yönelik protokolün de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Sadece, her iki anlaşmanın da birbiriyle bağlantılı olarak tümüyle uygulanmasının, küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerin azaltılmasına yardımcı olacağı ve Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki en savunmasız ülkeleri destekleyeceği kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

DAHA ÖNCE TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki zirvenin 15-16 Mart'ta gerçekleşeceği duyurulmuş ancak daha sonra ertelendiği duyurulmuştu.