Moskova’da Türkiye ve Suriye arasında kritik toplantı
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Türkiye, İran, Rusya ve Suriye’nin katılımıyla 4’lü toplantı 3-4 Nisan’da gerçekleştirildi. Taraflar, Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nın hazırlılarını ele aldı. Her ülke tutumunu şeffaf bir şekilde dile getirdi ve görüşmelerin devamında mutabık kalındı. Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in bir araya gelerek Suriye ve Ukrayna konusunda istişarelerde bulundukları bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3-4 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi.
Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele alırken, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi.
Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.
Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
TÜRK VE RUS DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI GÖRÜŞTÜ
Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in bir araya gelerek Suriye ve Ukrayna konusunda istişarelerde bulundukları bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akçapar ile Verşinin'in dün bir araya geldikleri belirtildi.
Görüşmede, uluslararası ve bölgesel konuların detaylıca ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerle ilgili insani yardım konusunun da istişare edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Taraflar politikleştirme, ayrımcılık veya ön koşul olmaksızın ihtiyacı olan herkese kapsamlı insani yardım erişimi sağlamanın önemini vurguladılar." ifadesine yer verildi.
Görüşmede, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile Birleşmiş Milletler arasındaki tarım ihracatına yönelik protokolün de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Sadece, her iki anlaşmanın da birbiriyle bağlantılı olarak tümüyle uygulanmasının, küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerin azaltılmasına yardımcı olacağı ve Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki en savunmasız ülkeleri destekleyeceği kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.
DAHA ÖNCE TOPLANTI ERTELENMİŞTİ
Dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki zirvenin 15-16 Mart'ta gerçekleşeceği duyurulmuş ancak daha sonra ertelendiği duyurulmuştu.
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