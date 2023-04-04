7’li koalisyonun ortağı HDP’den skandal provokasyon! Teröristbaşı Öcalan’ın doğum gününü kutladılar

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İSTEDİLER

İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde toplanan Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi.