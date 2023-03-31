Koalisyonu HDP’mi domine ediyor? Koalisyon HDP'ye bu sözleri mi verdi?
Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere girmeye hazırlan HDP'nin seçim beyannamesinde tepki çeken vaatler yer aldı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunu destekleme kararı alan HDP, iktidara gelmeleri halinde sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini açıkladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaat edildi. Beyannamede tartışılacak başka maddeler de var. Peki koalisyonu HDP’mi domine ediyor? Koalisyon HDP'ye ne sözler verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Cüneyt Bozkurt ve akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere girmeye hazırlan HDP, seçim beyannamesini açıkladı. Açıklamanın yapıldığı salonda yine Türk bayrağı yoktu. Sözde ''devrim şehitleri'' adı altında PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Önce HDP Eş Genel Başkanları konuştu. Yerel özerklik ve yeni dönem mesajları verildi.
Bildirgede teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaat edildi. Sınır ötesi operasyonların durdurulacağı açıklandı. Her maddede tepki çeken cümleler yer aldı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunu destekleme kararı alan HDP/YSP ''Kürt sorunu'' için terösitbaşı Öcalan'ı adres gösterdi.
Yerel yönetimlerde özerklik şartı, Kanal İstanbul, kayyum uygulaması, KHK'lılar ile Demirtaş'a özgürlük maddeleri 7'li koalisyonun vaatleri ile benzerlik gösterdi. HDP'nin hedefinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile tartışılacak başka maddeler de vardı. LGBT'ye destek mesajları, Cumhurbaşkanına hakaretin suç olmaktan çıkarma, Diyanet'i kapatma gibi…
Peki Peki koalisyonu HDP'mi domine ediyor? Koalisyon HDP'ye bu sözleri mi verdi? Siyasi parti mi Kandil bildirisi mi? Koalisyonun ortakları neden HDP'ye sahip çıkıyor? PKK'nın CHP ve koaliyon mesajları ne anlama geliyor? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Cüneyt Bozkurt ve akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
Gazeteci Cüneyt Bozkurt:
"HDP son dönemde çok fazla 100 yıl vurgusu yapmaya başladı hatta Atatürk'ün kurduğu CHP'nin kürsüsünden Atatürk'e iftira attırdılar ve bu yollara girdiler. Burada PKK/KCK söylemlerine paralel söylemler görüyoruz. 7'li masa haline geldiler ve terör örgütüyle beraber cumhuriyet karşıtlığı yürütüyorlar.
KHK'lıları geri alacağız söylemi de ortak şekilde yürüyor. Koalisyonun ortak mutabakat metninde PYD terör örgütünün adı bile geçmiyor. 'Avrupa Birliği belgelerini esas alacağız' diye bir söylemleri var ki bu da terör operasyonlarının bitmesini anlamına geliyor. Kayyumlar konusunda özerklik planlarının altyapısını yapıyorlar. Burada HDP/YSP ile koalisyon arasında ciddi bir ortaklaşma görüyorum.
Karşımızda bir program var ve Türkiye'de üniter devleti ortadan kaldıracak. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleri ile beraber ilerlediğimiz bu günlerde bu gücü yok etmek istiyorlar. İki taraf arasındaki ortaklaşmayı görmek açısından HDP/YSP'nin seçim bildirgesini görmeyi önemli buluyorum."
Çınar Özen'in canlı yayındaki açıklamaları:
"Açıklanan bildirgede şaşırtıcı hiçbir şey yok. HDP'nin Kandil ile doğrudan bağlantısı olduğunu siyasi programının Kandil'den gelen talepler üzerine oluşturulduğunu ve bunları Türkiye'deki siyasal koşullara göre esneterek yaptığını biliyoruz. Bu muhalfet blokunun merkezinde CHP ve HDP var. Oy oranları düşük olan küçük partiler HDP'nin görünmesini engellenmek için oradalar. Aslında örtü görevi görüyorlar. Meral Akşener'in gidip masaya gelmesi İYİ Parti'yi tamamen etkisizleştirdi.
İYİ Parti'nin oy tabanı eriyor ve siyasi bir ağırlığı yok. Yani bizim karşımızda duran CHP-HDP ittifakıdır. Muhalefet blokunun siyasi hedeflerini bu CHP-HDP mutabakatı belirliyor. HDP'nin söyledikleri bu bakımdan çok önemli yoksa HDP zaten hep aynı söylemeleri ortaya koyuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si eski CHP'ye benzemiyor. Partideki bütün ulusalcılar temizlendi. İşte Muharrem İnce'nin eleştirisi bu yönde bunu direkt olarak suratına söyledi."
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