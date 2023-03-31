Koalisyonu HDP’mi domine ediyor? Koalisyon HDP’ye bu sözleri mi verdi?

Çınar Özen'in canlı yayındaki açıklamaları:

"Açıklanan bildirgede şaşırtıcı hiçbir şey yok. HDP'nin Kandil ile doğrudan bağlantısı olduğunu siyasi programının Kandil'den gelen talepler üzerine oluşturulduğunu ve bunları Türkiye'deki siyasal koşullara göre esneterek yaptığını biliyoruz. Bu muhalfet blokunun merkezinde CHP ve HDP var. Oy oranları düşük olan küçük partiler HDP'nin görünmesini engellenmek için oradalar. Aslında örtü görevi görüyorlar. Meral Akşener'in gidip masaya gelmesi İYİ Parti'yi tamamen etkisizleştirdi.