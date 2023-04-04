CHP’den takiyeye tam gaz devam! Aytuğ Atıcı Canan Kaftancıoğlu’nun domuz eti rezilliğine sahip çıktı

CHP SECCADEYİ AYAKLARI ALTINA ALDI



Seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, söz konusu programda Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz verdi.

TAKİYE İTİRAFI



Kaftancıoğlu, CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. " demişti.

"YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."



Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.