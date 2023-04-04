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CHP'den takiyeye tam gaz devam! Aytuğ Atıcı Canan Kaftancıoğlu'nun domuz eti rezilliğine sahip çıktı

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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CHP’den takiyeye tam gaz devam! Aytuğ Atıcı Canan Kaftancıoğlu’nun domuz eti rezilliğine sahip çıktı

CHP’nin İslami değerler üzerinden toplumun sinir uçları ile oynayan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle tekrar sahneye çıktı. İftar programlarında 7’li koalisyonun Genel Başkanları ile boy gösteren Kaftancıoğlu’nun ellerini açıp dua ederken verdiği pozlar tekrar gündem oldu. Daha önce de eşiyle birlikte yedikleri domuz etinin fotoğrafını servis ederek İslam karşıtı onlarca mesajla gündeme gelen Kaftancıoğlu’nun bu ikiyüzlü tutumuna ve takiyesine CHP'li Aytuğ Atıcı skandal bir destek verdi. İşte detaylar…

CHP eski Mersin Milletvekili ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yüce dinimiz İslam üzerinden yürüttüğü ikiyüzlü tutumunu savundu.

DOMUZ ETİ PAYLAŞIMI İÇİN "BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR" DEDİ

14 Mayıs seçimlerinin yaklaşması ile domuz eti sofrasından iftar programlarına geçiş yapıp kapı kapı dolanan Kaftancıoğlu'nu savunan Atıcı, "Mesela domuz pirzolasını yiyorsun sonra dua ediyorsun! Böyle bir şey yok. Bunda bir saptırma ve Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri silinmedi duruyor, böyle bir şey olmaz. Bunda bir saptırma ya da bilgi eksikliği var. Tweetlerine baktım" dedi.

"ORUÇ TUTUYOR GİBİ GÖRÜNMESİ SAMİ Mİ?"

Aynı programda Atıcı'ya yanıt veren ve Kaftancoğlu'nu topa tutan Yazar Fuat Uğur, "Samimi mi sizce? Bunu yazan ve söyleyen insan Allah ile ilgili, din kavramıyla ilgili görüşleri belli olan insanın oruç tutuyor gibi görünmesi, ellerini açıp dua etmesi samimi mi? İkiyüzlülük değil mi? Allah aşkına. Ben buna kızıyorum. Aslında Türkiye'de kimse olduğu gibi değil" şeklinde konuştu.

DOMUZ ETİ SKANDALI

Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun, sosyal medyada daha önce paylaştığı domuz eti rezilliği akıllardaki yerini koruyor.

Eşiyle birlikte domuz eti "ziyafeti" çeken Kaftancıoğlu, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" ifadelerine yer vermişti.

CHP SECCADEYİ AYAKLARI ALTINA ALDI

Seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, söz konusu programda Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz verdi.

TAKİYE İTİRAFI

Kaftancıoğlu, CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. " demişti.

"YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."

Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.

KURBAN İÇİN İBB'YE BAĞIŞ TALEBİNDE BULUNDU

Daha önce de Kaftancıoğlu, utanmaz tavırlarını devam ettirerek kurban etlerinin İBB'nin vakfına bağışlanmasını istemişti.

Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, "Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer..." ifadelerini kullanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir tweet'ini alıntılamıştı.

KURBAN KESİMİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

İkiyüzlülükte sınır tanımayan Kaftancıoğlu kurban etlerine göz dikse de, geçmişte kurban kesimine de karışı çıkan mesajlar yayınlamıştı.

Kaftancıoğlu’ndan takiyye itirafı KAFTANCIOĞLU'NDAN TAKİYYE İTİRAFI

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