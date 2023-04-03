Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu es geçip o isimlere yüklendi! "Bu olayda vebal size kalır"

"KİM ÇEKTİ BUNLARI? VEBAL SİZE KALIR!"

Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır… kim çekti bu fotoğrafları?" dedi.