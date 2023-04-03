Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu es geçip o isimlere yüklendi! "Bu olayda vebal size kalır"
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafın tartışmaları devam ederken yeni bir kare sosyal medyadan yayıldı. İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar'ın sosyal medya hesabından da 'kırparak' paylaştığı bu yeni görüntü Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını boşa çıkardı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses durumun verdiği şaşkınlıkla Ali Acar ile bir önceki fotoğrafta yer alan Azade Ay'a üstü kapalı yüklendi. Gürses, "Bu olayda vebal size kalır… Kim çekti bu fotoğrafları?" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığında yeni görüntü ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarını adeta faka bastırırken, Özlem Gürses'in ise yaptığı yorumlar ile afalladığını belli etmesi dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NA BİR ŞEY DİYEMEDİ! O İSİMLERE SALDIRDI
Özlem Gürses, ayakkabı ile seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, İstanbul 2.Bölge CHP Milletvekili Aday Adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın kahramanlarından CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay'a yüklendi.
"KİM ÇEKTİ BUNLARI? VEBAL SİZE KALIR!"
Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır… kim çekti bu fotoğrafları?" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...
- Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
- 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numarasına göre...
- Beşiktaş'tan, Kadıköy'de müthiş geri dönüş!
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- 2023 emekli intibak zammı son dakika açıklandı mı? Emekli intibak zammı gelecek mi, var mı? 2000 öncesi ve sonrası...
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
- Rezene çayı nedir, ne işe yarar? Faydaları neler? Stres ve depresyon tedavisinde kullanılıyor! Rezene çayı nasıl yapılır?
- 700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu, %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro...