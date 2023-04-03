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Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu es geçip o isimlere yüklendi! "Bu olayda vebal size kalır"

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Özlem Gürses seccade skandalında Kemal Kılıçdaroğlu’nu es geçip o isimlere yüklendi! Bu olayda vebal size kalır

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı fotoğrafın tartışmaları devam ederken yeni bir kare sosyal medyadan yayıldı. İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar'ın sosyal medya hesabından da 'kırparak' paylaştığı bu yeni görüntü Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını boşa çıkardı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses durumun verdiği şaşkınlıkla Ali Acar ile bir önceki fotoğrafta yer alan Azade Ay'a üstü kapalı yüklendi. Gürses, "Bu olayda vebal size kalır… Kim çekti bu fotoğrafları?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığında yeni görüntü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarını adeta faka bastırırken, Özlem Gürses'in ise yaptığı yorumlar ile afalladığını belli etmesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NA BİR ŞEY DİYEMEDİ! O İSİMLERE SALDIRDI

Özlem Gürses, ayakkabı ile seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, İstanbul 2.Bölge CHP Milletvekili Aday Adayı Ali Acar ve ilk fotoğrafın kahramanlarından CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay'a yüklendi.

"KİM ÇEKTİ BUNLARI? VEBAL SİZE KALIR!"

Özlem Gürses Twitter hesabından "Ali Bey ve Azade Ay hanım, bu fotoğrafları kim çekti ve size hangi yöntemle gönderdi ? Buna yanıt vermediğiniz sürece bu olayda vebal size kalır… kim çekti bu fotoğrafları?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığında yeni perde KILIÇDAROĞLU'NUN SECCADE SAYGISIZLIĞINDA YENİ PERDE
Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi VATANDAŞTAN KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ

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