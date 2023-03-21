CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'nin PKK ile bağını görmezden geldi aklamaya kalkıştı
Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 6'lı koalisyon masasının adeta üzerine çıkan HDP ile CHP arasındaki görüşmeler hız kazanırken, CHP kanadı şimdi de terör örgütü ile bağı bulunan HDP'yi aklama operasyonuna girişti. CHP'nin hukuken yasaklı olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin PKK ile ilişkisini görmezden gelerek "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından ilk tebrik HDP'den gelmişti. Özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener'in koalisyon masasını devirmesi sonrası CHP-HDP arasındaki flört hızlanırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası bu ilişki daha da görünür hale geldi.
İLK ZİYARET HDP'YE
CHP ve HDP kanadından yöneticiler birbirlerine olumlu mesajlar verirken, Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasının ardından ilk parti ziyaretini Kandil'in Meclis'teki uzantısı HDP'ye yaptı. Pazarlık sonrası yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun "yerel yönetimler, kayyum atamaları ve HDP kapatma davası" ile ilgili açıklamaları dikkat çekmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın oturduğu pazarlık masası sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu bir de Kürtçe konusunda asılsız bir iddiada bulundu.
CHP'DEN HDP'Yİ AKLAMA ÇABASI
Tüm bunlar sonrası CHP kanadından HDP'nin terör örgütü ile olan ilişkisini temize çekme çabaları başladı.
CHP liderine yaklığı ile bilinen CHP'nin hukuken yasaklı konumdaki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalktı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum. HDP eşittir PKK diyemezsiniz." dedi.
*HDP'li Semra Güzel ve Koçero Meleti kod adlı PKK'li terörist Volkan Bora
Kaftancıoğlu'nun teröristlerin cenaze töreninden cenaze törenine koşan, Kandil ile organik bağı olan HDP'yi aklama çabası tepki çekti. Kaftancıoğlu, HDP eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın "Apo'nun heykelini dikeceğiz.", HDP'li Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" sözlerini ve teröristlerle boy boy fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in o karelerini görmezden geldi.
PERVİN BULDAN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü bir araya geldiği HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunmuş, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
İşte HDP'li isimlerin benzer söylemlerinden bazıları
Selahattin Demirtaş: Bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı.
Aysel Tuğluk: PKK'ya artık kimse terörist diyemez.
Ertuğrul Kürkçü: Ben terörist demiyorum demek zorunda da değilim.
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