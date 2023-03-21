CHP’li Canan Kaftancıoğlu HDP’nin PKK ile bağını görmezden geldi aklamaya kalkıştı



*HDP'li Semra Güzel ve Koçero Meleti kod adlı PKK'li terörist Volkan Bora

Kaftancıoğlu'nun teröristlerin cenaze töreninden cenaze törenine koşan, Kandil ile organik bağı olan HDP'yi aklama çabası tepki çekti. Kaftancıoğlu, HDP eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın "Apo'nun heykelini dikeceğiz.", HDP'li Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" sözlerini ve teröristlerle boy boy fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in o karelerini görmezden geldi.