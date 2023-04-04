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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı El Nahyan ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu BAE’li mevkidaşı El Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay süreci ve ikili siyasi ilişkileri ele aldı.

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