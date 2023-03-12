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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Depremde ölenlerin yerine oy kullanacaklar' skandalı: "Bu işlere yatkınlar"

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Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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CHP’li Canan Kaftancıoğlu’ndan ’Depremde ölenlerin yerine oy kullanacaklar’ skandalı: Bu işlere yatkınlar

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında, Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden iktidara skandal ithamlarda bulundu. Devletin depremde hayatını kaybedenlerin sayısını kasıtlı olarak gizlediğini öne süren Kaftancıoğlu, "O kadar kötüler, o kadar ahlaksızlar ve o kadar bu işleri yapmaya yatkınlar ki, ölülerin yerine oy kullanmaya kalkabilirler." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Depremin meydana geldiği andan itibaren devlet topyekün seferberlik içerisinde yaraları sarmaya çalışırken, muhalefet kanadı ise asrın felaketi üzerinden kara propagandaya girişti.

CHP DEPREM ÜZERİNDEN SİYASETE DOYMUYOR

İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanına sarılan muhalefet kanadı, seçimler yaklaştıkça skandal söylemlerini de bu yönde revize etti.

Depremler üzerinden siyaset devşirenlere son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dahil oldu.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında, Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden iktidara skandal ithamlarda bulundu. Devletin depremde hayatını kaybedenlerin sayısını kasıtlı olarak gizlediğini öne süren Kaftancıoğlu, "O kadar kötüler, o kadar ahlaksızlar ve o kadar bu işleri yapmaya yatkınlar ki, oy kullanmaya kalkabilirler." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YENİ SKANDAL: "O KADAR KÖTÜLER, O KADAR AHLAKSIZLAR Kİ OY KULLANMAYA KALKABİLİRLER"

Seçim güvenliğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kaftancıoğlu skandal açıklamasında şunları dile getirdi:

"Şu kaygı hep oluyor. Bütün Suriyelilere, yabancılara oy kullandıracaklar. O kadar kolay değil. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılıp, oy kullanabilecek vatandaşları tek tek biliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Kimi şehir efsanelerinde söylendiği gibi "Hadi sen vatandaş oldun, hemen git oy kullan" gibi değil. Buradaki süreçler kontrol altında. Ancak deprem bölgesinde şöyle bir riskimiz var. İnsanlar il dışına gittiler, adres güncellemesi yapacaklar, hala her zaman olduğu gibi verdikleri rakamlar doğru değil. Üzülerek söylüyorum, kayıplarımız verilen rakamların çok daha üstünde. Bu kayıpların açıklanacak seçmen listesinden düşürülmesi lazım. Düşürülmezse eğer o kişilerin yerine, o kadar kötüler, o kadar ahlaksızlar ve o kadar bu işleri yapmaya yatkınlar ki, oy kullanmaya kalkabilirler. En büyük risk aralığımız orası. Onun dışında risk aralığı yok."

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