CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Depremde ölenlerin yerine oy kullanacaklar' skandalı: "Bu işlere yatkınlar"

CHP'DEN YENİ SKANDAL: "O KADAR KÖTÜLER, O KADAR AHLAKSIZLAR Kİ OY KULLANMAYA KALKABİLİRLER"

Seçim güvenliğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kaftancıoğlu skandal açıklamasında şunları dile getirdi:

"Şu kaygı hep oluyor. Bütün Suriyelilere, yabancılara oy kullandıracaklar. O kadar kolay değil. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılıp, oy kullanabilecek vatandaşları tek tek biliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Kimi şehir efsanelerinde söylendiği gibi "Hadi sen vatandaş oldun, hemen git oy kullan" gibi değil. Buradaki süreçler kontrol altında. Ancak deprem bölgesinde şöyle bir riskimiz var. İnsanlar il dışına gittiler, adres güncellemesi yapacaklar, hala her zaman olduğu gibi verdikleri rakamlar doğru değil. Üzülerek söylüyorum, kayıplarımız verilen rakamların çok daha üstünde. Bu kayıpların açıklanacak seçmen listesinden düşürülmesi lazım. Düşürülmezse eğer o kişilerin yerine, o kadar kötüler, o kadar ahlaksızlar ve o kadar bu işleri yapmaya yatkınlar ki, oy kullanmaya kalkabilirler. En büyük risk aralığımız orası. Onun dışında risk aralığı yok."