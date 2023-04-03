Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığının arka planında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'nun "Görmedim" sözleri boşa çıktı
Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da partililerle seccade üzerine basarak poz vermesi gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu'nun "seccadeyi görmedim" açıklamasına siyasilerden de tepki yağdı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Görmedim" dedi seccadenin üzerinde poz verdi. O fotoğraf karesi ortalığı karıştırdı.
Skandal kare Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı iftar sonrası çekildi.
Hatıra fotoğrafında Kılıçdaroğlu'nun yanında partisinin bir milletvekili adayı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER!
Kılıçdaroğlu o karede ayakkabıları ile seccadenin üzerinde duruyordu. Kılıçdaroğlu'nun özrü kabahatinden beterdi. "Seccadeyi görmedim" dedi.
CHP'den yapılan açıklamada ise olayın sorumlusu olarak davetliler gösterildi.
"Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." denildi.
Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun "Milli görüşün oylarını kaybetme kaygısı" ile savunmasını Saadet Partisi'nin iftarında yaptığı konuşuluyor.
YENİ FOTOĞRAF ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayakları altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun 'aceleye geldi' sözleri de boşa çıktı ve aynı yerde farklı kareler de çektiği belirlendi.
CHP İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı Av. Ali Acar Kılıçdaroğlu ile seccade üzerinde çekildiği fotoğrafta da sosyal medyaya yansıdı.
Üstelik Acar sosyal medya hesabından seccadeye bastıkları kısmı kırparak fotoğrafı paylaştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Ramazan ayı içerisinde bu seccade hususu gündeme geliyor. Buraya dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bu olayı bu meseleyi kendi dışına taşırmaya dönük halkın değerlerine bir saldırıya dönüştürme ve yapılan yanlışlığı küstahlığı bir özürle samimi bir özürle beyan etmek varken buna çeşitli kulplarla mazeretler üreterek bunu sıradanlaştırmaya ve meşrulaştırmaya dönük yaklaşım asla kabul edilemez.
BU MİLLET DEĞERLERİNE SAYGISIZLIKTIR
Milletimizin değerlerine aykırı tutum ve davranış asla kabul edilemez. Buradan halkın değerlerine cehalet nitelemesi ile bir saldırı asla aklı başında insanlığa, demokrasiye, inançlara, değerlere saygılı bir yaklaşımın tezahürü olamaz.
Bu olsa olsa kin ve nefretin bir yansıması olabilir. Bu konuda millet değerlerine millet örf ve adetlerine yabancılığın ve millete uzak kalmanın milleti küçümsemenin milleti göbeğini kaşıyan adam diye nitelendiren jakoben, halka rağmen halk için anlayışının farklı tezahürleri olarak karşımıza çıkan bir tablo olarak değerlendirilebilir.
BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME TANI!
Siyasetçilerin özellikle bastığı yerlere dikkat etmesi gerektiği açıktır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, diyor milli şairimiz.
Bu konuda özür dilenmeyip mazeretler üretilmeye kalkılması ve buna payandalık noktasında bir takım kendinden menkul fetvalar verilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu millet değerlerine saygısızlıktır. Edebe aykırı bir tutum ve davranıştır.
CHP'den yapılan kurumsal açıklama ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının birbiriyle örtüşmediği ve teezat teşkil ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
Milli ve manevi değerlerimize özensizlik ve saygısızlıktır.
Özrü kabahatinden büyük bir duruma da düşüyorlar. Açık net bir özür dahi bu konuyu kapatacakken seccadeyi bez parçası veya halı parçası demekten tutun da bunun bir değer olmadığını önemli olmadığını ifade etmeye varana kadar hatta inançlarıma saygısızlığı daha da arttıran bir takım küstah açıklamalara da maalesef üzülerek tanık olduk.
"SEN NEYİ GÖRÜYORSUN Kİ?"
Kahraman ordumuza 'satılık' diyenler, Mehmetçiğimize 'lejyoner' diyenler, Türkiye'nin yurt dışında terörle mücadele için yaptığı operasyonlara adeta 'işgalci' yaftası yapıştıranlar ve başka bir takım milli ve manevi değerlere ilişkin yaptıkları saldırıları hatırladığımızda bunların özünün de samimiyetsiz takiyyeci bir yaklaşım olduğunu görüyoruz.
Milletimiz bu tür davranışları not etmiştir. Seccadeyi görmedim diyor. Sen neyi görüyorsun ki?
Milletin milli ve manevi hassasiyetlerini bilmeyen görmeyen bir siyasi parti lideri cumhurbaşkanı adayı oluyorsa en ince ayrıntıya da vakıf olarak dikkat etmek görmek mecburiyetindedir.
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