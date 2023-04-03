Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığının arka planında neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'nun "Görmedim" sözleri boşa çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Ramazan ayı içerisinde bu seccade hususu gündeme geliyor. Buraya dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bu olayı bu meseleyi kendi dışına taşırmaya dönük halkın değerlerine bir saldırıya dönüştürme ve yapılan yanlışlığı küstahlığı bir özürle samimi bir özürle beyan etmek varken buna çeşitli kulplarla mazeretler üreterek bunu sıradanlaştırmaya ve meşrulaştırmaya dönük yaklaşım asla kabul edilemez.

BU MİLLET DEĞERLERİNE SAYGISIZLIKTIR

Milletimizin değerlerine aykırı tutum ve davranış asla kabul edilemez. Buradan halkın değerlerine cehalet nitelemesi ile bir saldırı asla aklı başında insanlığa, demokrasiye, inançlara, değerlere saygılı bir yaklaşımın tezahürü olamaz.