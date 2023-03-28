Ehliyet affı 2023 son durum ne? Ehliyet affı çıktı mı, kimler geri alabilecek? 10 bine yakın iade, ceza puanları...
"Ehliyet affı çıktı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ehliyet affı yasasının ne zaman çıkacağı, trafikte ceza puanı dolan ve bu nedenle ehliyetine el konulan sürücüler tarafından sorgulanıyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ehliyet affıyla ilgili Meclis'e sunulan teklifin yasalaştığını açıkladı. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
Ehlyiet affı son dakika gelişmeleri sürücüler tarafından merakla takip ediliyor. Meclis'e sunulan vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığı belirtildi. Şimdi ise gözler ehliyet affı yasasının çıkacağı tarihte. Peki, 2023 ehliyet affı ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
2023 EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.
Buna göre; Ehliyet affıyla ilgili TBMM'de kabul edilen çalışma Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve resmi olarak yürürlüğe girecek.
EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında kararı şu sözlerle duyurmuştu.
"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle kara yollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.
Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."
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