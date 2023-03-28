Ehliyet affı 2023 son durum ne? Ehliyet affı çıktı mı, kimler geri alabilecek? 10 bine yakın iade, ceza puanları...

Ehlyiet affı son dakika gelişmeleri sürücüler tarafından merakla takip ediliyor. Meclis'e sunulan vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığı belirtildi. Şimdi ise gözler ehliyet affı yasasının çıkacağı tarihte. Peki, 2023 ehliyet affı ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?