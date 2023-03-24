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Son dakika! Malatya'da 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan var mı?

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Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Son dakika! Malatya’da 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan var mı?

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Koyunoğlu Caddesi'nde 5 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Barış Türel, bölgeden yaptığı açıklamada, ekiplerin ısı taraması sonucu kimseye rastlamadığını bildirdi.

Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.

Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.

ISI TARAMASI YAPILDI

A Haber muhabiri Barış Türel, bölgeden yaptığı açıklamada, ekiplerin ısı taraması sonucu kimseye rastlamadığını bildirdi.

Malatya’da 5 katlı bina çöktü MALATYA'DA 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

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