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Kayyumlarla HDP'nin PKK'ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

Son dakika haberi | 6'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı kirli pazarlıkta Tutum Belgesi'nde yer alan "kayyumların kaldırılması" maddesine yüksek sesle destek verdi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin belediyeler aracılığı ile terör örgütü PKK'ya kaynak aktarmasını görmezden geldi. Peki kayyum atanan belediyeler hangi icraatleri yaptı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:01
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Kayyumlarla HDP’nin PKK’ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kurduğu yakın diyalog çerçevesinde "Kayyum atamalarına karşıyız" ifadelerini kullandı.

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Kayyumlarla HDP’nin PKK’ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

Sabah gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı "Eserler ve İcraatlarla Görevlendirme Yapılan Belediyeler" başlıklı 230 sayfalık kitapta, HDP'li belediyelere neden kayyum atandığı ve HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve delillere yer verildi.

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Kayyumlarla HDP’nin PKK’ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

Kitapta özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisi tane tane aktarıldı.

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Kayyumlarla HDP’nin PKK’ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

İşte kitaptaki bazı tespitler:
Terör örgütü PKK, silahlı ve siyasi faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde HDP/ DBP'li belediye yönetimlerinin bulunduğu merkezlerde silah ve patlayıcı madde yığınağı yaptı.

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Kayyumlarla HDP’nin PKK’ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

Örgüt, HDP'nin seçim barajını geçmesini kendi başarısı olarak değerlendirdi ve ülke içerisinde silahlı eylemlerine yeniden başladı.

ÖZYÖNETİM İLANLARI
Örgütün başlattığı saldırılara ve sözde özyönetim ilanına ilişkin çağrılarına paralel olarak HDP/ DBP yönetimindeki birçok il ve ilçe belediyesinden art arda sözde 'özyönetim ilanları' geldi.