Kayyumlarla HDP'nin PKK'ya nefes borusu kesildi! İşte kayyum atanan belediyelerin icraatleri

Son dakika haberi | 6'lı koalisyon tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı kirli pazarlıkta Tutum Belgesi'nde yer alan "kayyumların kaldırılması" maddesine yüksek sesle destek verdi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin belediyeler aracılığı ile terör örgütü PKK'ya kaynak aktarmasını görmezden geldi. Peki kayyum atanan belediyeler hangi icraatleri yaptı? İşte detaylar...