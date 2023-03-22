22 Mart 2023, Çarşamba
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İYİ Parti tabanı nasıl bir tavır alır? Canlı yayında çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu’na rıza göstermeyen taban Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yol yürümesine nasıl rıza gösterecek?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturan HDP, aday çıkarmama kararı aldı. İYİ Parti ve CHP tabanı nasıl tepki verecek? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de anlattı. Pazarcı, "Bunların hepsini ben çok iyi tanıyorum. Koray Aydın’ın son derece rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Yavuz Ağıralioğlu yine rahatsızdır. Oradaki pek çok milletvekilinin durumu da budur." dedi. İYİ Parti'nin esir alınmış durumda olduğunu vurgulayan Pazarcı, "Kılıçdaroğlu’na rıza göstermeyen İP’in tabanı Kılıçdaroğlu’nun bir de HDP ile yol yürümesine nasıl rıza gösterecek? Gösteremeyecek. Göstermesi de mümkün değil." ifadelerini kullandı.Pazarcı, "Peki aşağıdaki fotoğraf? Oy veren insanlar bunu nasıl değerlendirecekler? Son günlerde bakıyoruz pek de mutlu değiller CHP’deki bazı isimler de bundan mutlu değil. Seçmenler vicdanlarına danışacaklar." şeklinde konuştu.