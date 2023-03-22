PKK’nın siyasi uzantısı HDP aday çıkarmama kararı aldı! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu dediler

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturan HDP, aday çıkarmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na seçimde destek için "Tutum Belgesi" dayatması yapan HDP'nin bu kararı CHP ile yapılan kirli pazarlıkta anlaşma sağlandığını ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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