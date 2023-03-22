Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete’de | Hangi meslekten ne kadar işe alım yapılacak?

Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.

Peki, hangi meslekten ne kadar işe alım gerçekleşecek? İşte detaylar...