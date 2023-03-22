Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de | Hangi meslekten ne kadar işe alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek. Peki, hangi meslekten ne kadar işe alım gerçekleşecek? İşte detaylar...
Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.
Peki, hangi meslekten ne kadar işe alım gerçekleşecek? İşte detaylar...
Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak.
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.
Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
ALIM YAPILACAK MESLEK KOLLARI
Bu kapsamda; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edilecek.
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