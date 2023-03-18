CHP fondaşı TELE 1 İYİ Parti'den reklam alamayınca Merdan Yanardağ köpürdü! Meral Akşener'e tehdit yağdırdı: Elbette bir yanıtı olur
CHP'nin fonladığı kanallardan olan TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendilerine reklam vermediği gerekçesiyle İYİ Parti'yi topa tuttu. İYİ Parti'nin seçim kampanyası reklamlarında TELE 1'i dışarıda tuttuğunu söyleyen Yanardağ, Meral Akşener'e üstü kapalı tehditlerde bulunurken "İYİ Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur" ifadelerini kullandı.
6'lı koalisyonda aylardan bu yana adaylık için bir arpa boyu yol gidilmezken geçtiğimiz haftalarda yapılan adaylık görüşmesinden kaos çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkaran İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya süren Akşener, 'Kumar masası' diyerek masadan kalktı. Daha sonra ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde masaya geri dönen Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mecburen evet demek zorunda bırakıldığı iddia edildi.
SURAT İFADESİ HER ŞEYİ ANLATTI
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.
REKLAM PANOLARINDA KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİLER
İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih Yazacağız" yazılı afişler astı. Afişte 6'lı Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bulunmaması dikkat çekti.
YANARDAĞ TEHDİTLER SAVURDU
İYİ Parti, birçok TV'de yayınlanan seçim reklamını CHP yandaşı TELE1'e vermedi. Reklamın kendilerine verilmediğini öğrenen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu.
"ÇOK TUHAF BİR REKLAM"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yanardağ; "TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; 'Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık!' Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil. Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı." dedi.
"TELE1 İZLEYİCİSİNİN DE ELBETTE BİR YANITI OLUR"
Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Yanardağ, "İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur." ifadelerini kullandı.
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