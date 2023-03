CHP fondaşı TELE 1 İYİ Parti’den reklam alamayınca Merdan Yanardağ köpürdü! Meral Akşener’e tehdit yağdırdı: Elbette bir yanıtı olur

SURAT İFADESİ HER ŞEYİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.