CHP fondaşı TELE 1 İYİ Parti’den reklam alamayınca Merdan Yanardağ köpürdü! Meral Akşener’e tehdit yağdırdı: Elbette bir yanıtı olur

"ÇOK TUHAF BİR REKLAM"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yanardağ; "TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; 'Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık!' Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil. Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı." dedi.