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CHP medyası – İYİ Parti gerginliği büyüyor! Merdan Yanardağ’dan Meral Akşener’e tehdit

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Giriş: 19.03.2023 10:17
CHP medyası ile İYİ Parti arasındaki gerginlik büyüyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendilerine reklam vermeyen İYİ Parti'ye tehditler savurdu. Yanardağ, "Demek ki, Tele 1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, izleyicinin de elbette bir yanıtı olur" dedi.
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