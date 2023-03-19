CHP medyası – İYİ Parti gerginliği büyüyor! Merdan Yanardağ’dan Meral Akşener’e tehdit

CHP medyası ile İYİ Parti arasındaki gerginlik büyüyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendilerine reklam vermeyen İYİ Parti'ye tehditler savurdu. Yanardağ, "Demek ki, Tele 1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, izleyicinin de elbette bir yanıtı olur" dedi.

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