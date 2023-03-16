Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "İsias Oteli" tepkisi! "Acıları istismar edip siyasete alet eden..."

"ACILARI İSTİSMAR EDİP SİYASETE ALET EDEN..."

Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır. Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır."