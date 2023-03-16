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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "İsias Oteli" tepkisi! "Acıları istismar edip siyasete alet eden..."

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na İsias Oteli tepkisi! Acıları istismar edip siyasete alet eden...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiği İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi. Oktay, "Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda deprem üzerinden devlete ve hükümete yönelik algı operasyonuna giriştiği açıklamasında "Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel'de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC'ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak." demişti.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN JET YANIT

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni, Türk dünyasının tek yürek olduğu ve acıların paylaşıldığı büyük bir dayanışma örneği olarak son derece önemli bulduğunu vurguladı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC'li 35 öğrenciyle birlikte 49 bini aşkın vatandaşın her biri için Allah'tan rahmet ve millete başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir.

Adıyaman'da Kıbrıslı genç sporcu yavrularımızın kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantımızda ifade etmiştik. Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman'da çöken otelle ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.

"ACILARI İSTİSMAR EDİP SİYASETE ALET EDEN..."

Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır. Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır."

"KKTC'NİN TÜM DÜNYADA TANINMASI İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde anayasal ismiyle ve gözlemci üye statüsüyle temsil edilen, Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin tüm dünyada tanınması için her türlü çabayı göstermeye ve destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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