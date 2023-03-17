İstanbul Havalimanı'na Skytrax'tan iki ödül birden
Son dakika haberi | Türkiye'nin mega projelerinden olan İstanbul Havalimanı, Skytrax tarafından düzenlenen "World Airport Awards 2023" ödüllerinde iki ödül birden aldı. İstanbul Havalimanı ayrıca 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' listesinde sekizinci sıradan altıncı sıraya yükseldi.
İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen 'World Airport Awards 2023' ödüllerinde 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' listesinde sekizinci sıradan altıncı sıraya yükseldiği açıklandı.
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde önceki gün gerçekleşen 'Passenger Terminal EXPO'da, İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen 'World Airport Awards' töreninde havayolu kullanıcılarının oylarıyla ödüller sahiplerini buldu. Buna göre dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı', 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerine layık görüldü. Ayrıca İstanbul Havalimanı 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde de 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi.
World Airport Awards tarafından belirlenen 'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesinde geçen yıl sekizinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı'nın, bu yıl altıncı sıraya yükseldiği açıklandı.
"LİDER BİR HAVALİMANI OLARAK TANINMASI SEVİNDİRİCİ"
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada ödüllere ilişkin Skytrax CEO'su Edward Plaisted'in görüşlerine yer verildi. Her iki ödül nedeniyle tebriklerini sunan Plaisted, "Geçtiğimiz birkaç yıl, dünya çapındaki havalimanları için son derece zorlu geçti. Kovid-19 pandemisinden uzaklaşırken, yolcu sayılarının normale dönmesi ve İGA İstanbul Havalimanı'nın müşterileri tarafından lider bir havalimanı olarak tanınması sevindirici" ifadelerini kullandı.
Öte yandan açıklamada, "Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax'ın 2000 yılından bu yana düzenlediği ödüllerde '5 Yıldızlı Havalimanı' olarak 2020 ve 2022'de tescil edilen İstanbul Havalimanı, ayrıca 2022 World Airport Awards ödüllerinde 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi olmuştu" denildi.
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