İstanbul Havalimanı’na Skytrax’tan iki ödül birden

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde önceki gün gerçekleşen 'Passenger Terminal EXPO'da, İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen 'World Airport Awards' töreninde havayolu kullanıcılarının oylarıyla ödüller sahiplerini buldu. Buna göre dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı', 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerine layık görüldü. Ayrıca İstanbul Havalimanı 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde de 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi.