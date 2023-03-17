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Son dakika | MSB sınırda hainlere göz açtırmıyor! 11 terör örgütü mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Son dakika | MSB sınırda hainlere göz açtırmıyor! 11 terör örgütü mensubu yakalandı

Son dakika haberi...MSB: Suriye ve Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü PKK/PYD/YPG, 4'ü FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı.

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