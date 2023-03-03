CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e yanıt: Soframızı büyütmeye devam edeceğiz! Bu saatten sonra değişmem

"BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM"

Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan ve Akşener'e yanıt veren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

HDP ve sol blokla ittifak sinyali veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" mesajını verdi.

"BEN BİRLEŞTİRİRİM, BİRLEŞTİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİM"

"Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…" mesajıyla birlikte video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası'ndan bahsettik. Çünkü bu sofrayı, bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir, yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Ülkemizin tüm renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amacımız sadece ceberrus sarı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç, aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, gözardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz...

...Bu Türkiye'yi 20 yıldır yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin, Erdoğanizm gitsin bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim, ittifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbiri ittifak içinde oy değiştirmeye çalışmıyor. Tarihi sorumluluğumuz var bizim, ittifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbiri ittifak içinde oy değiştirmeye çalışmıyor. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Hepimiz sorumlu davranacağız. Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da bu sebeple kalkacaktır." şekline konuştu.