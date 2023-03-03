CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yanıt: Soframızı büyütmeye devam edeceğiz! Bu saatten sonra değişmem
Türkiye'de seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyon dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan resmen kalktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası Akşener'i ağır bombardımana tutarak "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz.” ifadelerine yer verdi. Sol blok ile ittifak sinyali de veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem. Birleştiririm" dedi.
Türkiye'deki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyon çok büyük yara aldı ve dağıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan resmen kalktı.
AKŞENER: DAYATMAYA MECBUR KALDIK
Altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yapan Akşener, ''İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır, elbette buna boyun eğmeyecektir.'' dedi.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Meral Akşener, ''Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.'' şeklinde konuştu.
"6'LI MASA ARTIK MİLLET İRADESİNİ KARARLARINA YANSITMA KABİLİYETİNİ KAYBETT;"
Akşener, İYİ Parti'yi bunun için kurmadıklarını, partilerinin ilk günden itibaren bir kez bile "Önce ben, önce İYİ Parti" demediğini vurgulayarak "Önce millet, önce memleket demekten asla vazgeçmedik. Bir kez bile milletimize verdiğimiz sözden dönmedik, caymadık. Yeri geldi, parti çıkarlarımı göz ardı edip milletimiz için fedakarlık ettik. Yeri geldi şahsi hedeflerimizi kenara itip, milletimiz için feragat ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Yeri geldiğinde siyasi hesapları reddedip "millet için inat ettiklerini" dile getiren Akşener, şunları söyledi:
"Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. İftiraya uğradık göğüs gerdik, linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan, usanmadan vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla altılı masa, artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa, artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür."
"BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM"
Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan ve Akşener'e yanıt veren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
HDP ve sol blokla ittifak sinyali veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" mesajını verdi.
"BEN BİRLEŞTİRİRİM, BİRLEŞTİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİM"
"Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…" mesajıyla birlikte video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası'ndan bahsettik. Çünkü bu sofrayı, bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir, yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Ülkemizin tüm renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amacımız sadece ceberrus sarı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç, aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, gözardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz...
...Bu Türkiye'yi 20 yıldır yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin, Erdoğanizm gitsin bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim, ittifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbiri ittifak içinde oy değiştirmeye çalışmıyor. Tarihi sorumluluğumuz var bizim, ittifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbiri ittifak içinde oy değiştirmeye çalışmıyor. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Hepimiz sorumlu davranacağız. Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da bu sebeple kalkacaktır." şekline konuştu.
CHP'DEKİ OLAĞANÜSTÜ MYK TOPLANTISI SONA ERDİ
CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), olağanüstü toplantısı sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı tamamlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 22. bölüm CANLI İZLE! 3 Mart Star TV Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
- Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT'linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...
- Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...
- KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DEPREM BURSU şartları neler? Bakan Özer DUYURDU: Anaokulu, İlköğretim, Ortaokul öğrencilerine verilecek!
- SGK MESAİ SAATLERİ 2023 | SGK hafta sonu çalışıyor mu, 4 Mart Cumartesi günü açık mı? EYT başvurusu yarın yapılır mı?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 10 ilde okullar hangi tarihte açılacak? Gaziantep, Hatay, Malatya...
- Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar
- Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?
- İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
- İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Kariyer Kapısı Staj Sonuçları 2023 | Açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?