Kılıçdaroğlu Türkiye'nin kazanımlarını bir çırpıda silecek! Batı'ya yaranmak için ülkeyi ateşe atacaklar
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin 20 yıllık süreçteki kazanımlarını "bir çırpıda sileceğini" daha şimdiden gösterdi. Muhalefetin tavrını anlatan CHP'li Çeviköz, Demirtaş ve Kavala'ya ilişkin mesajlar verdi. Altılı masanın, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünü açacağı belirtildi.
Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
ABD merkezli Politico dergisi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verdiği haberinde, 6'lı masanın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritasını aktardı.
DEMİRTAŞ VE KAVALA MESAJI
Avrupa Birliği (AB), İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar önemli konularda muhalefetin tavrı belli oldu.
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağı belirtildi.
İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK YAKMA SİNYALİ VERDİLER
Haberde, muhalefetin, AB ile üyelik müzakerelerini çözmenin yanı sıra Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.
Türkiye, özellikle Stockholm'den terör örgütü ve uzantılarıyla arasına kırmızı çizgi çekmesini istiyor.
ÇEVİKÖZ: İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ, NATO'YU GÜÇLENDİRECEK
Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirtti:
İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, o zaman ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.
ŞİKAYET ÜSLUBU: AVRUPA ÜLKELERİNE MESAJ VERECEK
Batı'ya Türkiye konusunda adeta bir şikayet üslubuyla seslenen Çeviköz, şöyle dedi:
İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır.
(AB'ye üyelik) Bu, Türkiye'nin hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.
"KILIÇDAROĞLU ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIR"
Öte yandan Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı uzatmaya istekli olacağını savundu:
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça asimetrik, çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı.
Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayacağız. Rusya ile görüşmelerimizde mutlaka eşitler arasında bir ilişki arayacağız ama Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız.
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın geçen ay Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlere verdiği yanıtın "bir fırsat sunduğunu ve yeni bir ortam yarattığını" ifade etti ve ekledi:
Her iki ülke de seçime gidiyor ve muhtemelen aynı gün olacak. Dolayısıyla bu, her iki ülkenin önünde yeni bir ufuk açacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOGG kura çekimi ne zaman? TOGG başvurusu nasıl yapılır, TOGG T10X ön sipariş nasıl verilir? Katılım bedeli...
- MEB 5 bin personel alımı ne zaman? Son dakika MEB 2023 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Hemşire, avukat, diyetisyen, büro...
- KPSS 2023 BAŞVURU TARİHİ! ÖSYM KPSS başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM TAKVİMİ
- 15 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?📺
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...
- TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 16 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!
- Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim'in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu?
- Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?
- MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...
- TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Kuruluş Osman Özeti | 15 Mart ATV Kuruluş Osman yeni bölümünde neler oldu? 119. bölüm fragmanı yayımlandı mı?