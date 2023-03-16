Esenyamaç muhtarı Ayhan Korkmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Verilen sözler yerine getirilmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos 2021 günü sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü'nü ziyaret etti. Ardından köylünün taziye evini yapacağı sözünü verdi. Ancak vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmedi. O köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, yaptığı dikkat çeken açıklamada CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Korkmaz, “Herhangi bir cami, plan proje yok. Bize öyle bekliyoruz. Esenyamaçlılar olarak. Bu sözler de yerine getirilmedi.” şeklinde konuştu.
11 Ağustos 2021 günü sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir ziyaret gerçekleşti.
Burada vatandaşlara bir takım vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yerine getirmediği sözlere bir yenisi daha eklendi.
KILIÇDAROĞLU TAZİYE EVİ SÖZÜNÜ TUTMADI
Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir taziye evi talebi var onu yapacağız. Üzerine bir camii yapılacaktı onu da yapacağız bu konuda söz verdik. Ayrıca kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şeyin kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler bende muhtar arkadaşımıza dedim ki her bir evin ihtiyacı neyse yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın burada olan Van İl Başkanımıza teslim edin. Biz bütün ihtiyaçları gidereceğiz diye. Bu sözü verdik bunu yapacağız." demişti.
Ancak şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözün üstünden iki yıla yakın süre geçti.
MUHTAR KORKMAZ: VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ
O köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
Korkmaz, "Kendileri 'ne ihtiyacınız var?' diye sordu! Herhangi bir cami, plan proje yok. Bize öyle bekliyoruz. Esenyamaçlılar olarak. Bu sözler de yerine getirilmedi." şeklinede konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu eğitime ara verildi mi?
- Ülke puanı sıralaması GÜNCEL DURUM 2023 | Türkiye UEFA listesinde kaçıncı sırada, puanı nasıl değişti? Fenerbahçe, Sivasspor...
- TOGG kura çekilişi ne zaman? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekilişine katılım şartları neler?
- Nisan Ara tatil için tarih verildi! 2023 Ramazan Bayramı öğrencileri neşelendirecek! Ara tatil+1 ek! MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise
- VERGİ AFFI BAŞVURU 2023 | Borçlar silindi mi, ne zaman silinecek? GSS, SGK, Trafik, KYK son başvuru tarihi!
- Bolu, Şanlıurfa okullar tatil mi? 17 Mart Cuma Yarın okul var mı, yok mu? İlköğretim, Ortaokul, Lise... MEB, Valilik son dakika açıkladı!
- FENERBAHÇE-SEVİLLA MAÇ ÖZETİ | 16 Mart FB-Sevilla maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe elendi mi?
- OĞUZ boylarının Anadolu'daki son durumu ne? Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa... Hangi il hangi boydan? Şehir şehir Türklerin dağılımı...
- Fenerbahçe-Sevilla maçı şifresiz yayın yapan kanallar hangileri? 16 Mart Rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda, platformda?
- Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı! Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin! Günde 2 adet tüketirseniz...
- İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...
- Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da da hissedildi! Düzce, Ankara...16 Mart AFAD son depremler