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Esenyamaç muhtarı Ayhan Korkmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Verilen sözler yerine getirilmedi

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Esenyamaç muhtarı Ayhan Korkmaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Verilen sözler yerine getirilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos 2021 günü sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü'nü ziyaret etti. Ardından köylünün taziye evini yapacağı sözünü verdi. Ancak vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmedi. O köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, yaptığı dikkat çeken açıklamada CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Korkmaz, “Herhangi bir cami, plan proje yok. Bize öyle bekliyoruz. Esenyamaçlılar olarak. Bu sözler de yerine getirilmedi.” şeklinde konuştu.

11 Ağustos 2021 günü sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir ziyaret gerçekleşti.

Burada vatandaşlara bir takım vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yerine getirmediği sözlere bir yenisi daha eklendi.

KILIÇDAROĞLU TAZİYE EVİ SÖZÜNÜ TUTMADI

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir taziye evi talebi var onu yapacağız. Üzerine bir camii yapılacaktı onu da yapacağız bu konuda söz verdik. Ayrıca kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şeyin kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler bende muhtar arkadaşımıza dedim ki her bir evin ihtiyacı neyse yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın burada olan Van İl Başkanımıza teslim edin. Biz bütün ihtiyaçları gidereceğiz diye. Bu sözü verdik bunu yapacağız." demişti.

Ancak şimdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözün üstünden iki yıla yakın süre geçti.



MUHTAR KORKMAZ: VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

O köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Korkmaz, "Kendileri 'ne ihtiyacınız var?' diye sordu! Herhangi bir cami, plan proje yok. Bize öyle bekliyoruz. Esenyamaçlılar olarak. Bu sözler de yerine getirilmedi." şeklinede konuştu.

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