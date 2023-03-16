Esenyamaç muhtarı Ayhan Korkmaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Verilen sözler yerine getirilmedi

KILIÇDAROĞLU TAZİYE EVİ SÖZÜNÜ TUTMADI

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir taziye evi talebi var onu yapacağız. Üzerine bir camii yapılacaktı onu da yapacağız bu konuda söz verdik. Ayrıca kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şeyin kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler bende muhtar arkadaşımıza dedim ki her bir evin ihtiyacı neyse yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın burada olan Van İl Başkanımıza teslim edin. Biz bütün ihtiyaçları gidereceğiz diye. Bu sözü verdik bunu yapacağız." demişti.