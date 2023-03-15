CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "IMF'den borç alma" sinyalini verdi! İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten itiraf gibi açıklama geldi

ASH TÜRKİYE'NİN IMF'YE BAĞIMLI OLMASINI İSTİYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Batı'dan para geleceğini söyleyen Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.

Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sormuştu.

Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?...