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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "IMF'den borç alma" sinyalini verdi! İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten itiraf gibi açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu IMF’den borç alma sinyalini verdi! İngiliz ekonomist Timothy Ash’ten itiraf gibi açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masaya dönmesiyle 6'lı koalisyonun adayı olarak duyurulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk vaatlerinden biri "IMF'den borç para almak" olmuştu. Küresel para baronlarına adeta selam çakan CHP lideri, "Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi alabiliriz" diyerek IMF'den borç alacağının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından İngiliz ekonomist Timothy Ash de adeta Kılıçdaroğlu'nu gazlarcasına bir yorumda bulunarak, CHP liderinin seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacağını iddia etti. Aynı Timothy Ash, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun adayı kavgalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık ilanı sonrası deprem bölgesine yaptığı ziyarette, IMF'den borç alacağının sinyalini verdi.

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Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

Türkiye'yi yeniden IMF'e bağımlı hale getirmek istediğini açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

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Kılıçdaroğlu çılgın projesini açıkladı!

İNGİLİZ EKONOMİST KILIÇDAROĞLU'NU GAZLADI
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gündemdeyken İngiliz ekonomist Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash benzer bir yorumda bulundu.

Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'ye batıdan para akacak diyerek Washington ve Brüksel'i işaret etti.

Ash Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Kılıçdaroğlu Mayıs'taki seçimi kazanırsa, Türkiye kollarını yeniden Batı'ya açacak. Kılıçdaroğlu ilk ziyareti kesinlikle Washington ya da Brüksel'e yapacak. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk canlanmasıyla geri dönecek.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI PARA BARONLARINI RAHATSIZ EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın düşük faiz politikasını benimsemesi para baronlarını rahatsız ediyor! Geçtiğimiz gün İngiliz Reuters Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda, Ali Babacan'ın ekonominin başına geçeceği ve tam tersi bir politika izleyeceğini yazmıştı.

ASH TÜRKİYE'NİN IMF'YE BAĞIMLI OLMASINI İSTİYOR
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Batı'dan para geleceğini söyleyen Ash geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sorgulamıştı.

Timothy Ash geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini ve Türkiye'nin neden IMF'den borç almadığını sormuştu.

Twitter hesabından Türkiye ekonomisine dair paylaşım yapan İngiliz ekonomist, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?...

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