Türk dünyasından Başkan Erdoğan’a seçim desteği

TOKAYEV: TÜRK HALKI SİZE GEREKLİ DESTEĞİ VERECEKTİR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de depremin ardından uluslararası toplumun Türk halkına sağladığı geniş destek ve yardımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek itibarının ve ülkesinin çıkarları için özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası arenada gerçekten güçlü, etkili ve saygın bir devlet haline geldiğine işaret eden Tokayev, "Bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği ve katkısı apaçık ortada. Bu, tüm dünya topluluğu tarafından kabul edilmektedir. Kendisine Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde başarılar diliyorum. Türk halkı size gerekli desteği verecektir diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.