Türk dünyasından Başkan Erdoğan’a seçim desteği
“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremler karşısında Türkiye ile dayanışma sergilemek amacıyla Ankara’da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nde liderler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 14 Mayıs’taki seçimler için destek ve başarı dileklerini de ifade etti. İşte dünya liderlerinden gelen o kritik mesajlar...
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te ülkenin geleceğini şekillendirecek kritik bir seçime gidiyor.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanının seçileceği yarışta Türk dünyasından Başkan Erdoğan'a çok önemli bir seçim desteği geldi.
MİRZİYOYEV: TÜRK HALKINA SEÇİMLERDE KARDEŞİMİZ ERDOĞAN'I DESTEKLEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ
Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, zirvede yaptığı konuşmada, deprem gibi sınamalı bir dönemde kardeş Türk milletinin eşsiz cesaret, yiğitlik, güçlü irade ve yüksek seferberlik ruhuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında kenetlendiğini söyledi.
Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarı ve nüfuzunun arttığını belirten Mirziyoyev, "Türkiye'nin küresel ekonomi ve politikadaki yeri ve etkisi giderek artıyor. Modern ve kudretli Türkiye'nin bugünkü tüm başarılarında ve elde ettiği kazanımlarında hürmetli Cumhurbaşkanı'nın emsalsiz katkıları olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Dolayısıyla tüm kardeş halklarımız adına, Türk halkına seçimlerde aday olan kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu ortak arzumuzun bugün kabul edilecek olan Ankara Bildirisinden de yer alması uygun olacaktır." diye konuştu.
ALİYEV: DEĞERLİ KARDEŞİMİN DAHA UZUN YILLAR BÜYÜK KATKILARI OLACAK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat ettiğini, dünyada söz sahibi olduğunu ve güç merkezine dönüştüğünü vurguladı.
Türkiye'nin bugün dünyada sayılan ve saygı gören ülke olduğuna işaret eden Aliyev, "Türkiye'nin askeri gücünü ve savunma sanayi alanındaki büyük başarılarını artık tüm dünya görüyor." dedi.
Türkiye'de istikrarın sürekliliğinin ve ülkenin kalkınmasının tüm Türk dünyası için önemli bir koşul olduğunu belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasının güçlenmesinde büyük hizmetleri olduğuna dikkati çekti.
İlham Aliyev, "Ülkelerimiz arasında kardeşlik temelinde kurulan ilişkilerin daha da güçlenmesinde değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim." dedi.
TOKAYEV: TÜRK HALKI SİZE GEREKLİ DESTEĞİ VERECEKTİR
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de depremin ardından uluslararası toplumun Türk halkına sağladığı geniş destek ve yardımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek itibarının ve ülkesinin çıkarları için özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin uluslararası arenada gerçekten güçlü, etkili ve saygın bir devlet haline geldiğine işaret eden Tokayev, "Bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği ve katkısı apaçık ortada. Bu, tüm dünya topluluğu tarafından kabul edilmektedir. Kendisine Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde başarılar diliyorum. Türk halkı size gerekli desteği verecektir diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.
CAPAROV: ERDOĞAN'IN REFORMLARI TÜRK HALKINI KALKINMAYA VE REFAHA TAŞIYACAK
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde başarılar diliyorum. Çünkü kendisinin liderliğinde gerçekleştirilen reformlar Türk halkını kalkınmaya ve refaha taşıyacağına inanıyorum." dedi.
BERDİMUHAMEDOV: ERDOĞAN'I BARIŞ ALANINDA NOBEL ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİYORUZ
Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada saygın bir siyasi şahsiyet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"O sadece kendi halkının değil aynı zamanda tüm Müslüman halkların barış içerisinde yaşaması için büyük gayretler sarf ediyor. Hürmetli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bölgede ve dünyada barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınmayı, uluslararası ilişkilerde karşılıklı anlayışı sağlama konusunda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunları göz önüne alarak biz de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı barış alanında Nobel ödülüne aday gösteriyoruz ve bu alandaki tekliflerin tümünü destekliyoruz. Erdoğan gerçekten de bu uluslararası ödüle layık bir yönetici. Recep Tayyip Erdoğan, 21. asırda İslam dünyasının ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının arasında ilk olarak bu yüksek ödüle layık şahsiyet olarak tarihin altın sayfalarında yazılırsa elbette hakikate uygun olacak."
ORBAN: ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE YENİDEN İNŞA SÜRECİNİN DE BAŞARILI OLACAĞINA EMİNİM
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği altında gerçekleşen Türkiye'deki büyük gelişimi ve harika gelişmeleri bizzat gördüğünü belirterek, yeniden inşa sürecinin de başarılı olacağına emin olduğunu dile getirdi.
Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında bugüne kadar başarılı bir şekilde müzakere yürüten tek kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Orban, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerine müteşekkiriz ve bu girişimlerini gelecekte de sürdürmesini rica ediyoruz. Barışın sağlanması sadece bu şekilde olabilir." dedi.
TATAR: KIBRIS DAVASINA DESTEKLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Kuzey Kıbrıs'ın yanında olduğuna değinerek, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu konuşmasında "KKTC'nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması" çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıs davasına destekleri için bir kez daha teşekkür etti.
Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının devamı için onurlu mücadelesini ve direnişini sürdüren bir halkın Cumhurbaşkanı olarak şahsıma sizlere hitap etme fırsatı veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzer tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
ZİRVE BİLDİRİSİ: ERDOĞAN'A ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BAŞARILAR DİLİYORUZ
Zirve Bildirisinde de "Türk devletleri başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine, güvenlik ve refahına sağladıkları güçlü ve kalıcı katkılar ile Teşkilatın birlik ruhunun pekiştirilmesindeki dirayetli liderliği dolayısıyla şükranlarını sundukları ve önümüzdeki seçimlerde başarılar diledikleri" kaydedildi.
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