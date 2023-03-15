Afet bölgesinde siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'nu vatandaş yuhaladı: "Burası siyaset yeri değil acımız var"

Asrın felaketi sonrası bugün de deprem bölgesinde özellikle Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da etkili olan bir sel felaketi meydana geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile afet bölgesine giderek bir kez daha siyasete girişti.

Son olarak Şanlıurfa'da aynı girişimde bulunan Kılıçdaroğlu vatandaşı çileden çıkardı.