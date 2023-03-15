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Afet bölgesinde siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'nu vatandaş yuhaladı: "Burası siyaset yeri değil acımız var"

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Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Afet bölgesinde siyaset devşiren Kılıçdaroğlu’nu vatandaş yuhaladı: Burası siyaset yeri değil acımız var

Depremin ilk gününden itibaren takoz siyseti güden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de deprem bölgesinde siyaset yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu girişimine vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 48 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı. Devlet asrın felaketi sonrası topyekün şekilde yaraları sarmaya çalışırken muhalefet partisi temsilcileri, enkaz başında siyasete girişerek, "Devlet yok" yalanını pazarlamaya çalıştı.

Asrın felaketi sonrası bugün de deprem bölgesinde özellikle Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da etkili olan bir sel felaketi meydana geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile afet bölgesine giderek bir kez daha siyasete girişti.

Son olarak Şanlıurfa'da aynı girişimde bulunan Kılıçdaroğlu vatandaşı çileden çıkardı.

YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTEDİRDİLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov girişimine vatandaşlar daha fazla dayanamadı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya!" diyerek yuhaladı.

HATAY KIRIKHAN'DA DEPREMZEDELERİ MAĞDUR ETTİLER

Dün gece de Hatay Kırıkhan'da siyasi şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda eşilik ettiği çadır kent ziyaretinde deprezemzedeler mağdur edilmişti.

YAĞMUR ALTINDA BEKLETİLDİLER

Dışarıda, yağmurun altında bekleyen depremzedeler Kılıçdaroğlu'nun çadırlara uğramadığını ve ihtiyaçlarını sormadığını söyleyerek ona tepki gösterdi. Bir vatandaş da, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için yemekhane olarak kullanılan çadırın ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

Vatandaş Kılıçdaroğlunu yuhaladı: Siyaset yeri değil VATANDAŞ KILIÇDAROĞLU'NU YUHALADI: SİYASET YERİ DEĞİL

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