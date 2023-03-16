Sel felaketi böyle gelmiş! Saniyeler içinde sular altında kaldı! Şanlıurfa'daki o anlar saniye saniye kamerada...
Şanlıurfa'da sağanağın ardından kent merkezindeki kavşak ve alt geçidin suyla dolma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağışla birçok noktada su baskınları yaşandı. Bölgeyi gören güvenlik kamerası kayıtlarında, Cavsak Deresi'nin taşması sonucu sel sularının kavşağın alt geçidini doldurduğu görülüyor. İşte detaylar...
Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ortaya çıktı.
14 Mart'ta Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında mahsur kalan 6 kişi hayatını kaybetti.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Alt geçitte mahsur kalan araçların sel sularına görülmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde alt geçitteki araçlar ile içerisindeki vatandaşların saniyeler içerisinde suyun yuttuğu yer alıyor.
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