Sel felaketi böyle gelmiş! Saniyeler içinde sular altında kaldı! Şanlıurfa’daki o anlar saniye saniye kamerada...

Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ortaya çıktı.

14 Mart'ta Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında mahsur kalan 6 kişi hayatını kaybetti.