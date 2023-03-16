Esenyamaç muhtarı Ayhan Korkmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Verilen sözler yerine getirilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos 2021 günü sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü'nü ziyaret etti. Ardından köylünün taziye evini yapacağı sözünü verdi. Ancak vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmedi. O köyün muhtarı Ayhan Korkmaz, yaptığı dikkat çeken açıklamada CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Korkmaz, “Herhangi bir cami, plan proje yok. Bize öyle bekliyoruz. Esenyamaçlılar olarak. Bu sözler de yerine getirilmedi.” şeklinde konuştu.