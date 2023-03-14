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Malatya Valiliğinden Temel Karamollaoğlu'nun "Aşevinin Kapatılması Kararı" iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Malatya Valiliğinden Temel Karamollaoğlu’nun Aşevinin Kapatılması Kararı iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "10 bin kişilik aşevinin kapatılması” iddiasına Malatya Valiliğinden jet hızında bir yanıt geldi. İddiaları yalanlayan Malatya Valiliği, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından, "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" iddiasını öne attı.

KILIÇDAROĞLU DA YALANA ALET OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Malatya Valiliğinden söz konusu iddialara yanıt gecikmedi.

Valilik, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." cümlelerine yer verdi.

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