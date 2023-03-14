Malatya Valiliğinden Temel Karamollaoğlu'nun "Aşevinin Kapatılması Kararı" iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından, "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" iddiasını öne attı.