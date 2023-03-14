Malatya Valiliğinden Temel Karamollaoğlu'nun "Aşevinin Kapatılması Kararı" iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "10 bin kişilik aşevinin kapatılması” iddiasına Malatya Valiliğinden jet hızında bir yanıt geldi. İddiaları yalanlayan Malatya Valiliği, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından, "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" iddiasını öne attı.
KILIÇDAROĞLU DA YALANA ALET OLDU
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" ifadelerini kullandı.
"TAMAMEN ASILSIZDIR"
Malatya Valiliğinden söz konusu iddialara yanıt gecikmedi.
Valilik, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." cümlelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ASHB son dakika açıkladı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin, hesaplara yatıyor! T.C numara sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, SED...
- 4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI! TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 14 Mart EYT staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı?
- 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? ÖDEME TARİHLERİ...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Açıklama geldi, hibrit eğitim için o tarihi işaret etti! Naci Özvar son dakika açıkladı! Lisans, önlisans...
- TOGG menzil ne kadar? Kaç dakikada şarj oluyor, kaç km hız yapıyor? TOGG T10X (C-SUV) standart uzun menzil özellikleri
- TOGG resmi site ön sipariş son dakika! TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar 2023? Ön sipariş ve fiyat sayfası...
- Motorine indirim mi geldi, gelecek mi? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin fiyatı Ankara, İstanbul, İzmir...
- BERGAMA TOKİ CANLI İZLE | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı
- Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! İşte faydasını yok eden hata
- 13 Mart 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer...