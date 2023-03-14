Hatay Valiliği: Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince Türk bayrakları kaldırıldı! Olay hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamalarının söküldüğü ve mezarlık alanına valilikçe asılan Türk bayraklarının söküldüğünün tespit edildiği bildirildi. Söz konusu skandal sonrası valilik harekete geçerek, belediye personeli hakkında soruşturma başlattı. Valilik ayrıca, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını verdi.

Hatay Valiliğinden CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ ÖNCESİ SKANDAL

Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"BAYRAK NAMUSTUR"

Valilik ayrıca, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını verdi.

"KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Diğer yandan alana asılı Türk bayraklarını söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.