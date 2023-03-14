Hatay Valiliği: Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince Türk bayrakları kaldırıldı! Olay hakkında soruşturma başlatıldı

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ ÖNCESİ SKANDAL

Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır." ifadelerine yer verildi.