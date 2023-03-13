Meral Akşener'e koalisyona döndüren tehdit kimden geldi? 28 Şubat'a dayanan benzerlik! İhsan Aktaş A Haber'de açıkladı
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündem olurken Akşener'in masadan kalkıp saatler sonrası ittifaka geri dönmesi Türk siyasi tarihine geçti. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığından dolayı rahatsız olduğu bilinirken, adaylık açıklaması esnasında yüzündeki üzüntülü ifade de dikkat çekmişti. Akşener'in altılı masaya dönmesi konusunda tehdit edildiği iddiaları da gündeme gelirken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Aktaş, Akşener'in kim tarafından tehdit edildiğini de duyururken "28 Şubat operasyonunda anahtar rol oynamışlardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'i sert sözleri sonrasında masaya bir anda geri getiren faktörün ne olduğu merak ediliyordu.
"İYİ PARTİ'Yİ KISKACA ALDILAR"
Nitekim altılı masa toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıtmasının ardından "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
6'LIYI SERT ELEŞTİRDİ: KUMAR MASASI
Akşener ayrıca altılı masayı bir kumar masasına benzeterek sert eleştirilerde bulunup "Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip tehlikeye atmayacağız." demişti.
BİR ANDA GERİ DÖNDÜ
Akşener bu açıklamalardan saatler sonrasında ise "İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" talebinin kabul görmesinin ardından masaya geri döndüğünü açıklamıştı.
ASIK SURATI DİKKAT ÇEKTİ
Ancak Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı anlarda yüzündeki üzüntülü ifade dikkat çekmiş ve aday ilanı sonrası yemeğe katılmaması da dikkatlerde kaçmamıştı.
AKŞENER'İ KİM TEHDİT ETTİ?
Meral Akşener'in sert sözler sonrasında masaya bir anda nasıl geri döndüğü de merak konusu olurken konuya ilişkin Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte İhsan Aktaş'ın ifadeleri:
Akşener'e masaya dön tehdidi İstanbul sermayesinden geldi. Çok entresan bir tarihi var. Rahmetli Erbakan, Odalar ve Borsalar Birliği'nde başkan olurken diyor ki "Bu mason ve İstanbul sanayicileri arasında sıkışmış sermayeyi alacağız ve bunu Anadolu'ya dağıtacağız" diyor.
ERBAKAN'I ÖRNEK VERDİ
Sonrasında bu durumun Odalar ve Borsalar Birliği ile olmadığını görüp siyasete atılıyor. 20 yıldır AK Parti Türkiye'nin sermayesini orta sınıfa ve Anadolu'ya dağıttı.
AMAÇLARI TÜRKİYE'NİN KALKINMASI DEĞİL
İstanbul sermayesinin Türkiye'nin büyüme ve kalkınması gibi bir derdi yok. Sermayenin yüzde 80'inin ellerinde olmasını istiyorlar. Yüzde 20 Anadolu'ya kalabilir diyorlar.
28 ŞUBAT'TA DA ROL OYNADILAR
28 Şubat operasyonunda anahtar rolünü onlar oynadı. Orada da akıl onlardaydı ve şu anda da Akşener'i masaya oturtan da İstanbul sermayesi diye düşünüyorum.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de geçtiğimiz günler de Akşener'in tehdit edilmesine ilişkin konuşmuştu.
AKŞENER TEHDİT EDİLDİ
Akşener burada "Bakın biz çıktık bunlar HDP ile birleşti" diyebilmeliydi. Bunlara rağmen Akşener nasıl Kılıçdaroğlu'na onay verdi. Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi.Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var?
ABD LOBİLERİ ANKARA'DA HAREKETE GEÇTİ
Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu hakkında elinde bir dosya olduğunu söylemişti. ABD lobilerinin Ankara'da harekete geçtiği konuşuluyor şu an. Burada bir şey döndü. Ya tarih yazacağım ya tarih olacağım dedi. Akşener tarih oldu..
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