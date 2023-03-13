Meral Akşener’e koalisyona döndüren tehdit kimden geldi? 28 Şubat’a dayanan benzerlik! İhsan Aktaş A Haber’de açıkladı

AMAÇLARI TÜRKİYE'NİN KALKINMASI DEĞİL

İstanbul sermayesinin Türkiye'nin büyüme ve kalkınması gibi bir derdi yok. Sermayenin yüzde 80'inin ellerinde olmasını istiyorlar. Yüzde 20 Anadolu'ya kalabilir diyorlar.

28 ŞUBAT'TA DA ROL OYNADILAR

28 Şubat operasyonunda anahtar rolünü onlar oynadı. Orada da akıl onlardaydı ve şu anda da Akşener'i masaya oturtan da İstanbul sermayesi diye düşünüyorum.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de geçtiğimiz günler de Akşener'in tehdit edilmesine ilişkin konuşmuştu.

AKŞENER TEHDİT EDİLDİ

Akşener burada "Bakın biz çıktık bunlar HDP ile birleşti" diyebilmeliydi. Bunlara rağmen Akşener nasıl Kılıçdaroğlu'na onay verdi. Büyük ihtimalle Akşener tehdit edildi.Bu yüz hatlarından başka bir şey anlamak mümkün değil. Mesela Yaşar Okuyan'ın dosyasında ne var?

ABD LOBİLERİ ANKARA'DA HAREKETE GEÇTİ

Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu hakkında elinde bir dosya olduğunu söylemişti. ABD lobilerinin Ankara'da harekete geçtiği konuşuluyor şu an. Burada bir şey döndü. Ya tarih yazacağım ya tarih olacağım dedi. Akşener tarih oldu..