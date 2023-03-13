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Son dakika | Başkan Erdoğan Destici'yi kabul edecek

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Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan Destici’yi kabul edecek

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşme saat 14.00'da gerçekleşecek.

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