Son dakika | Başkan Erdoğan Destici'yi kabul etti! Desteci: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşme Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'da başladı. Sona eren görüşme sonrası BBP lideri Destici'den önemli açıklamalar geldi. Destici "Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor" dedi. Destici ayrıca 81 ilde kendi parti logosu ve kendi vekil listeleriyle seçime gireceklerini açıkladı.

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