AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne ziyaret! Binali Yıldırım Fatih Erbakan ile görüşecek | Cumhur İttifakı genişliyor mu?

BİR AÇIKLAMA DA DESTİCİ'DEN

A Haber'e konuşan BBP lideri Mustafa Destici de Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceğinin sinyalini verdi. Destici, "Bu ismini zikrettiğiniz siyasi partiler 3-4 partiyle bu anlamda görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır hayırlı sonuçlanır. Daha önce da ifade ettim Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nın önceliği devletin varlığı ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali kardeşliği bütünlüğüdür. Bu ilkelerimizle buluşmak isteyen herkese her siyasi partiye elbette ki Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır. Biz bunu daraltamayız." ifadelerini kullandı.

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