AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım Fatih Erbakan ile görüşecek | Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Son dakika haberine göre 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesi AK Parti'den flaş bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.
14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesi AK Parti'den flaş bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.
İLK KARELER GELDİ
Yıldırım, Erbakan tarafından kapıda karşılandı. Görüşmeden ilk görüntüler de geldi.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?
Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim kararına imzayı attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı.
Seçim sürecinin resmen başlamasıyla birlikte kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. 6'lı koalisyondan oluşan Millet İttifakı, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.
SEÇİM GÜNDEMİ
AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da hareketli günler yaşanıyor.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "seçim gündemi" ile ilgili konuları görüşmek üzere ağırladı.
Ardından dün de Külliye'de ittifakın bir diğer ortağı olan BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya gelen Başkan Erdoğan yine seçim gündemini masaya yatırdı.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN KRİTİK TEMASLAR
Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, seçime yaklaşık 2 ay kala Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olacağını açıkladı. Cumhur İttifakı'nda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Övür, yakın tarihte iz bırakmış olan partilerin de ittifaka dahil olacağını söyledi. Övür kaleme aldığı yazıda, "Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor." dedi.
ÖNDER AKSAKAL'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin DSP lideri Önder Aksakal'dan flaş bir açıklama geldi. Partisinin henüz ittifak görüşmesi yapmadığını belirten Aksakal, Cumhur İttifakı'ndan bir talep gelmesi durumunda bunu parti kurullarında değerlendirebileceklerini ifade etti.
BİR AÇIKLAMA DA DESTİCİ'DEN
A Haber'e konuşan BBP lideri Mustafa Destici de Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceğinin sinyalini verdi. Destici, "Bu ismini zikrettiğiniz siyasi partiler 3-4 partiyle bu anlamda görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır hayırlı sonuçlanır. Daha önce da ifade ettim Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nın önceliği devletin varlığı ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali kardeşliği bütünlüğüdür. Bu ilkelerimizle buluşmak isteyen herkese her siyasi partiye elbette ki Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır. Biz bunu daraltamayız." ifadelerini kullandı.
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