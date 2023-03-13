Cumhur İttifakı nasıl genişleyecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşme saat 14'te gerçekleşecek. Cumhur İttifakı genişliyor mu? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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