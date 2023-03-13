13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı nasıl genişleyecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Cumhur İttifakı nasıl genişleyecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2023 10:47
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşme saat 14'te gerçekleşecek. Cumhur İttifakı genişliyor mu? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhur İttifakı nasıl genişleyecek?
Cumhur İttifakı nasıl genişleyecek?
AK Parti’de aday adaylığı süreci
AK Parti'de aday adaylığı süreci
1,5 milyon konut nereye taşınacak?
1,5 milyon konut nereye taşınacak?
Kolon ’mutfak’ için kesildi!
Kolon 'mutfak' için kesildi!
Kızının mezarındaki oyuncakları çaldılar
Kızının mezarındaki oyuncakları çaldılar
Adana’da ders zili çaldı
Adana'da ders zili çaldı
YSK seçim yasaklarını açıkladı!
YSK seçim yasaklarını açıkladı!
Başkan Erdoğan Destici ile görüşecek
Başkan Erdoğan Destici ile görüşecek
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başında
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında
Hatay’da 3 hastane hizmette
Hatay'da 3 hastane hizmette
3 ilde daha eğitim başladı
3 ilde daha eğitim başladı
Daha Fazla Video Göster