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Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 10:07
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşme saat 14’te gerçekleşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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